AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

M3 ohne Handschaltung: Wer profitiert, wer verliert?

BMW M verabschiedet sich von der Handschaltung
M3 ohne Handschaltung – akzeptabel?

Die Ära der Handschaltung bei BMW M neigt sich dem Ende zu. Der Fokus liegt auf Effizienz, Integration moderner Assistenzsysteme und der Elektrifizierung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.02.2026
Als Favorit speichern
M3 ohne Handschaltung – akzeptabel?
Foto: Rivas

Moderne Automatikgetriebe haben die Handschaltung in vielerlei Hinsicht überholt. Sie arbeiten schneller, effizienter und lassen sich besser in komplexe Assistenzsysteme integrieren. Mit der zunehmenden Elektrifizierung wird die Handschaltung zudem technisch obsolet. Elektrische Antriebe liefern ihr maximales Drehmoment sofort, wodurch Mehrgang-Handschaltungen konzeptionell nicht mehr passen. Auch wirtschaftliche Überlegungen spielen eine Rolle: Die Nachfrage nach Handschaltungen sinkt, und Zulieferer investieren ungern in neue Generationen manueller Getriebe.

Sicherheitsaspekte: Ein Vorteil der Handschaltung

Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass Fahrzeuge mit Handschaltung potenziell sicherer sind. Die manuelle Bedienung erfordert vom Fahrer eine höhere kognitive Aufmerksamkeit, was Ablenkungen wie die Smartphone-Nutzung erschwert. Dennoch überwiegen die Vorteile moderner Automatikgetriebe, insbesondere in Bezug auf Effizienz und Integration.

Die Zukunft von BMW M: Elektrifizierung und Innovation

BMW M plant bis 2029 eine Produktoffensive mit 30 neuen Modellen oder Varianten. Darunter befinden sich auch vollelektrische High-Performance-Modelle, die auf der neuen Plattform "Neue Klasse" basieren. Ein zentrales Element dieser Transformation ist das Steuerungssystem "Heart of Joy", das bis zu vier Elektromotoren präzise regeln kann. Diese Technologie ermöglicht eine feinere Drehmomentverteilung und setzt neue Maßstäbe in der Fahrdynamik.

Emotionen und Fahrgefühl: Der Spagat zwischen Tradition und Innovation

Trotz der technischen Fortschritte arbeitet BMW daran, das typische M-Gefühl zu bewahren. Simulierte Schaltimpulse, akustisches Feedback und inszenierte Lastwechsel sollen das Fahrerlebnis emotional bereichern. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die analoge Emotion in einer digitalen Welt zu erhalten.

Markt und Zielgruppen: Wer profitiert, wer verliert?

Die Abschaffung der Handschaltung wird vor allem Enthusiasten treffen, die das manuelle Schalten als essenziellen Teil des Fahrerlebnisses betrachten. Gleichzeitig eröffnet die Elektrifizierung neue Möglichkeiten für eine breitere Zielgruppe, die Wert auf Effizienz und moderne Technologie legt. Käufer, die noch ein M-Modell mit Handschaltung möchten, sollten jetzt zugreifen, da diese Option in den kommenden Jahren auslaufen wird.

Fazit

Mehr zum Thema Alternative Antriebe