M3 ohne Handschaltung: Wer profitiert, wer verliert?

Moderne Automatikgetriebe haben die Handschaltung in vielerlei Hinsicht überholt. Sie arbeiten schneller, effizienter und lassen sich besser in komplexe Assistenzsysteme integrieren. Mit der zunehmenden Elektrifizierung wird die Handschaltung zudem technisch obsolet. Elektrische Antriebe liefern ihr maximales Drehmoment sofort, wodurch Mehrgang-Handschaltungen konzeptionell nicht mehr passen. Auch wirtschaftliche Überlegungen spielen eine Rolle: Die Nachfrage nach Handschaltungen sinkt, und Zulieferer investieren ungern in neue Generationen manueller Getriebe.

Sicherheitsaspekte: Ein Vorteil der Handschaltung Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass Fahrzeuge mit Handschaltung potenziell sicherer sind. Die manuelle Bedienung erfordert vom Fahrer eine höhere kognitive Aufmerksamkeit, was Ablenkungen wie die Smartphone-Nutzung erschwert. Dennoch überwiegen die Vorteile moderner Automatikgetriebe, insbesondere in Bezug auf Effizienz und Integration.

Die Zukunft von BMW M: Elektrifizierung und Innovation BMW M plant bis 2029 eine Produktoffensive mit 30 neuen Modellen oder Varianten. Darunter befinden sich auch vollelektrische High-Performance-Modelle, die auf der neuen Plattform "Neue Klasse" basieren. Ein zentrales Element dieser Transformation ist das Steuerungssystem "Heart of Joy", das bis zu vier Elektromotoren präzise regeln kann. Diese Technologie ermöglicht eine feinere Drehmomentverteilung und setzt neue Maßstäbe in der Fahrdynamik.

Emotionen und Fahrgefühl: Der Spagat zwischen Tradition und Innovation Trotz der technischen Fortschritte arbeitet BMW daran, das typische M-Gefühl zu bewahren. Simulierte Schaltimpulse, akustisches Feedback und inszenierte Lastwechsel sollen das Fahrerlebnis emotional bereichern. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die analoge Emotion in einer digitalen Welt zu erhalten.

Markt und Zielgruppen: Wer profitiert, wer verliert? Die Abschaffung der Handschaltung wird vor allem Enthusiasten treffen, die das manuelle Schalten als essenziellen Teil des Fahrerlebnisses betrachten. Gleichzeitig eröffnet die Elektrifizierung neue Möglichkeiten für eine breitere Zielgruppe, die Wert auf Effizienz und moderne Technologie legt. Käufer, die noch ein M-Modell mit Handschaltung möchten, sollten jetzt zugreifen, da diese Option in den kommenden Jahren auslaufen wird.