Erste Daten zum Tesla Cybercab: Leicht, kräftig, hohe Reichweite

Ein "Certification Summary Information Report" der US-Umweltbehörde EPA listet das Tesla Cybercab als Modelljahr 2026. Autoblog berichtet über das Dokument. Für Tesla-Fans und Skeptiker zählt hier: Das Papier kommt nicht aus einer Präsentation, sondern aus dem Zulassungs- und Testumfeld.

Diese Daten stehen im EPA-Papier Das Dokument nennt beim Cybercab Frontantrieb ("2-Wheel Drive, Front") und eine Nennleistung von 219 hp, also 222 PS. Dazu kommt ein Leergewicht von 3.113 lb (1.412 kg) – deutlich leichter als viele aktuelle Tesla-Modelle. Bei der Reichweite führt die EPA 418,226 miles (673 km) als "Equivalent All Electric Range" auf.

Das Dokument nennt beim Cybercab Frontantrieb ("2-Wheel Drive, Front") und eine Nennleistung von 163 kW (222 PS). Dazu kommt ein Leergewicht von 3.113 lb (1.412 kg). Bei der Reichweite führt die EPA 418,226 miles (673 km) als "Equivalent All Electric Range" auf. Außerdem nennt das Papier eine Systemspannung von 326 Volt.

Kurzübersicht laut EPA-Dokument: Antrieb: Frontantrieb (2-Wheel Drive, Front)

Leistung: 163 kW (222 PS)

Leergewicht: 3.113 lb (1.412 kg)

Reichweite (EAER): 418,226 miles (673 km)

HV-System: 326 Volt

Ein Widerspruch im Datensatz: FWD im Modell, AWD im Testfeld Die EPA führt das Cybercab als Fronttriebler, im Testdatensatz steht jedoch ‘Drive Mode While Testing: All Wheel Drive’. Dieser Widerspruch lässt offen, ob die Angabe aus einer Test-/Datensatzkonfiguration stammt oder tatsächlich auf eine andere Antriebsvariante hinweist.





Equivalent All Electric Range (EAER)Die Equivalent All Electric Range (EAER) ist eine rechnerische Reichweiten-Kenngröße aus standardisierten Prüfstandszyklen. Der Wert entsteht unter Laborbedingungen und folgt einem EPA-Rechenverfahren, er entspricht nicht automatisch einem späteren Fensteraufkleber- bzw. Alltagswert. Deshalb kann eine korrigierte EPA-Reichweite, die Verbraucher eher als Orientierung nutzen, am Ende spürbar niedriger liegen. 222 PS und 1.412 kg: Tesla setzt auf Effizienz statt Performance 222 PS wirken im Tesla-Kosmos fast bescheiden, passen aber zum Cybercab-Konzept. Tesla kombiniert die Leistung mit einem vergleichsweise niedrigen Gewicht und dürfte damit auf Effizienz und niedrige Betriebskosten zielen. Gerade für ein Robotaxi zählen kalkulierbare Kosten pro Kilometer mehr als Beschleunigungs-Rekorde.

Vollautonom – und gleichzeitig unter Regulierungsdruck Tesla koppelt das Cybercab an "komplett autonom", also ohne Lenkrad und Pedale. Parallel wächst der Druck auf Teslas Kommunikation zu FSD-Sicherheitsdaten: Zwei US-Senatoren fordern aktuell die NHTSA auf, Teslas selbst veröffentlichte Crash-Statistiken zu prüfen, nachdem Reuters die Methodik als "weak and misleading (schwach und irreführend)" kritisiert hat. Reuters beschreibt dabei vor allem zwei Punkte: Tesla vergleiche offenbar Airbag-auslösende Unfälle mit einer allgemeinen US-Unfallrate inklusive weniger schwerer Crashs – und Tesla stelle eine junge Fahrzeugflotte einem deutlich älteren US-Schnitt gegenüber.

Tesla Teslas Cybercab genanntes Robotaxi wird konkreter - jetzt sind erste Dokumente mit technischen Spezifikationen geleakt.

Was offen bleibt: Preis, Timing, echte Freigabe Das EPA-Dokument zum Cybercab liefert Technikdaten, aber es beantwortet nicht die großen Verbraucherfragen. Tesla nennt hier keinen Preis, kein belastbares Startdatum und keine behördliche Freigabe für echtes fahrerloses Fahren. Diese drei Punkte entscheiden später darüber, ob das Cybercab als Robotaxi wirklich in den Alltag rollt – oder erst einmal ein Datenblatt-Hype bleibt.