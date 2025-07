V8-Biturbo – dieser Motor machte den Ferrari F40 zur Legende

Ferrari musste liefern, um weiterhin an der Spitze der Supercars zu bestehen. Porsche hatte gerade – wir reden von 1985 – den 959 auf den Markt gebracht. Das war unter anderem der Anlass für den Bau einer echten Sportwagen-Legende der italienischen Marke – den F40. Seine Entstehung fiel in eine Zeit des technischen Umbruchs, als Turboaufladung im Motorsport bereits etabliert war, aber im Serienbau noch Seltenheitswert hatte. Wie schon im 280 GTO spendierte Ferrari dem V8 mit nur drei Litern Hubraum gleich zwei Turbolader. Das Ergebnis ist eine Maschine, die im Sportwagensegment neue Maßstäbe setzte.

Das V8-Aggregat basiert im Kern auf der Maschine des Ferrari 328 GTB/GTS. Diese steckt übrigens auch im Lancia Thema 8.23 . Seine Geburtsstunde geht auf das Jahr 1973 und den 308 GT4 zurück. Damals war er der erste Ferrari-Achtzylinder in einem Straßenfahrzeug. Ganz nach Ferrari-Manier sitzt er beim F40 längs hinter dem Fahrer und treibt die Hinterräder an. Dazwischen befindet sich ein manuelles Fünfgang-Getriebe. Die Zylinderbänke sind klassisch im 90 Grad Winkel angeordnet. Block und Köpfe bestehen aus einer hauseigenen Aluminium-Silizium-Legierung namens Silumin.

Klangbild und Emotionalität

Der V8 im F40 erzeugt eine Klangkulisse, die sich fundamental von heutigen Turbomotoren unterscheidet. Der Klang ist tief, mechanisch, trommelnd. Im Leerlauf erinnert er eher an einen Gruppe-C-Prototypen als an ein straßenzugelassenes Fahrzeug. Eine Geruchsmischung aus Öl und unverbranntem Kraftstoff begleitet den Startvorgang. Was moderne Turbos durch Sounddesign, Klappenanlagen oder elektronische Modulation erzeugen, passiert beim F40 rein mechanisch. Sein Klang ist das Ergebnis dessen, was hinten tatsächlich passiert. Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben auf einen F40: In der Bildergalerie finden Sie zwei Exemplare, die versteigert werden. Zu erwartende Preise: siebenstellig.