Quiz: Marken-Geschwister unterscheiden Frontal auf die 12

Diese Fronten sind schwieriger zu klären als bei jeder hitzigen Diskussion in der WG-Küche. Können Sie Modelle gleicher Marken anhand der Front-Ansicht unterscheiden?

Ist Individualität noch ein gefragtes Attribut in der Automobilbranche? Die Frage stellt sich angesichts dieses Quizzes vielleicht auch Ihnen, wenn Sie sich mit ratlosem Blick am Kopf kratzen während Sie versuchen, die Fahrzeugfronten voneinander zu unterscheiden. Klar, Markengesicht, Wiedererkennung über Baureihen hinweg, Identität – diese Schlagwörter aus den PR-Abteilungen der Hersteller sind uns geläufig. Aber liebe Marketing-Leute, Designer und Produktplaner: Es klingt zwar angestaubt, doch früher war nicht alles schlechter. Versucht euch gerne selbst am Quiz. Wer ausnahmslos alle Antworten richtig hat, darf uns dann auch eine Beschwerde-Mail mit dem Betreff "Heute ist alles besser" schicken. Aber nicht mogeln!

Frontalansicht 1 von 9 Fragen Für alle Fragen gilt: Antwort von links nach rechts. RS3, RS4 und RS6 RS4, RS6 und RS7 RS7, RS6 und RS4 Warm gespielt? Gut, dann ab nach Italien. Quattroporte, Ghibli, GT Ghibli, Quattroporte, GT Quattroporte, Gibli, GTS Aus Italiens nördlichster Stadt kommen diese Kollegen. X5, X4, X6 X5, X2, X4 X3, X1, X5 Wie sieht`s mit den Skodas aus? Superb, Octavia, Fabia Superb, Octavia, Scala Octavia, Scala, Fabia Das Beste oder Nichts? Aber was genau? E-Klasse, C-Klasse, S-Klasse C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse C-Klasse, E-Klasse Coupé, E-Klasse Die dicken VW-Brummer heißen wie genau? Tiguan Allspace, Atlas Cross Sport, Touareg Touareg, Teramont X, Atlas Cross Sport Touareg, Teramont X, Tiguan Allspace Okay, das ist nicht sooo schwer... Panamera GTS, Panamera Turbo, 911 Turbo S Panamera GTS, 718 Cayman S, 911 Turbo 718 Cayman GTS, Panamera Turbo, 911 Turbo S Und wie siehts bei den Vernunft-Autos aus? Prius, Corolla, Camry Corolla, Prius, Camry Camry, Prius, Corolla Zum Schluss noch ein Abstecher ins UK. XF, XE, XJ XJ, XF, XE XJ, XE, XF Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Fazit

Und, alle Fronten geklärt oder frontal eine auf den Deckel bekommen? Schon okay, das Quiz ist wirklich knifflig – einfach nochmal versuchen.