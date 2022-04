Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Quiz: Verloren im Schilder-Wald Kennen Sie die Verkehrszeichen wirklich?

Stoppschild, Vorfahrtsstraße – die Klassiker kennt jeder. Aber wie sieht's mit den Verkehrszeichen-Raritäten aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Verkehrszeichen sind eine feine Sache. Sie machen unmissverständlich klar, welche Regeln in einem bestimmten Bereich gelten und führen uns als Leitsysteme auch dann ans Ziel, wenn Navi und Smartphone mal im Funkloch stecken. So richtig schön oldschool und analog. Welche Bedeutung man ihnen auch politisch beimessen darf, machte jüngst Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) deutlich, als er ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen mit der Begründung ablehnte, dass man für ein solches Vorhaben gar nicht genügend Schilder habe. In unserem Quiz geht es allerdings nicht um unmissverständliche Verkehrszeichen-Klassiker wie eine Tempobeschränkung. Wir sind da schon ein bisschen abseitiger unterwegs, schließlich wollen wir es Ihnen nicht zu leicht machen.

Verkehrszeichen erkennen 1 von 10 Fragen Wie heißt dieses Verkehrszeichen? Achtung! Tiefe Baumkronen Unzureichendes Lichtraumprofil Gefahr vor umstürzenden Bäumen Was bedeutet das Andreaskreuz? Achtung! Ein Bahnübergang Schienen nicht überfahren Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren Wer darf hier nicht fahren? Fahrzeuge, die länger als 10 Meter sind Fahrzeuge, die nicht mindestens 10 Meter lang sind Nur 10 Meter lange Fahrzeuge Und wer darf hier nicht fahren? Alles über 3,5 Tonnen Lastkraftfahrzeuge mit zwei Achsen Alles über 3,5 Tonnen außer Busse und Pkw Okay, ein Verbot noch. Wen betrifft es? Amphibienfahrzeuge Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung Tanklaster bei nasser Fahrbahn Wie hoch muss die Vmax meines Fahrzeug mindestens sein, um hier fahren zu dürfen? 60 km/h 70 km/h 80 km/h Was kennzeichnet einen Radschnellweg? Radfahrer unterliegen keiner Tempo-Begrenzung Radfahrer haben an querenden Straßen Vorfahrt Radfahrer verteilen sich auf mindestens zwei Spuren An welchen Laternen befinden sich diese farbigen Ringe? An solchen, die nicht die ganze Nacht brennen An denen, die umsturzgefährdet sind An allen mit weniger als 110 Lumen pro Watt Welche Zusatzinfo liefert dieses Zeichen, wenn es einem Schild unten angehängt ist? Zeichen gilt in 800 Metern Entfernung Zeichen gilt auf einer Strecke von 800 Metern 800 Meter lang gilt kein anderes Zeichen Moment.. und das hier? Zeichen gilt nach 200 Metern Entfernung Zeichen gilt auf einer Strecke von 200 Metern 200 Meter lang gilt kein anderes Zeichen Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Fazit

Wäre das eine theoretische Führerscheinprüfung gewesen – hätten Sie bestanden? Oder stehen Sie verloren im Schilder-Wald?