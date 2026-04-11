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Technik erklärt

Lenk-Assistenzsysteme im Test: Beim MG HS "nicht zu gebrauchen"

Lenk-Assistenzsysteme im Test
Welche Lenk-Hilfe überzeugt, welche durchfällt

Die Spurführung nach Level 2 nimmt dem Fahrer die Lenkarbeit ab. Im Assistenztest prüfen wir auf Autobahnen, Bundesstraßen und über Land die Lenksysteme des Audi Q3, Hyundai Ioniq 9, BMW i5, MG HS und VW Golf. Welches System am besten entlastet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.04.2026
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Welche Lenk-Hilfe überzeugt, welche durchfällt
Foto: Arturo Rivas

Was genau bedeutet "automatisiertes Fahren nach Level 2"? Laut der ursprünglich 2014 veröffentlichten Techniknorm SAE J3016 der Society of Automotive Engineers liegt diese Klassifizierung dann vor, wenn ein Fahrzeugsystem automatisch lenkt, beschleunigt und bremst. Dabei geht es explizit um die Kombination aus adaptiver Geschwindigkeitsregelung und aktiver Spurführung.

SAE Level 2 beschreibt also kein autonomes, sondern nur ein teilautomatisiertes Fahren: Der menschliche Pilot bleibt immer verantwortlich und wird lediglich unterstützt, denn er muss die Fahrzeugführung dauerhaft überwachen und sofort übernehmen können. Das ändert nichts daran, dass solche Systeme ein stark automatisiertes Fahrgefühl liefern können. Jedenfalls gilt das für ausgereifte ...