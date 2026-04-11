Lenk-Assistenzsysteme im Test: Beim MG HS "nicht zu gebrauchen"

Was genau bedeutet "automatisiertes Fahren nach Level 2"? Laut der ursprünglich 2014 veröffentlichten Techniknorm SAE J3016 der Society of Automotive Engineers liegt diese Klassifizierung dann vor, wenn ein Fahrzeugsystem automatisch lenkt, beschleunigt und bremst. Dabei geht es explizit um die Kombination aus adaptiver Geschwindigkeitsregelung und aktiver Spurführung.

SAE Level 2 beschreibt also kein autonomes, sondern nur ein teilautomatisiertes Fahren: Der menschliche Pilot bleibt immer verantwortlich und wird lediglich unterstützt, denn er muss die Fahrzeugführung dauerhaft überwachen und sofort übernehmen können. Das ändert nichts daran, dass solche Systeme ein stark automatisiertes Fahrgefühl liefern können. Jedenfalls gilt das für ausgereifte ...