Aus für die Brennstoffzelle Mercedes stoppt den GLC F-Cell

Die Brennstoffzellentechnologie ist nicht der beste Freund deutscher Autohersteller. Schon öfter gab es Prototypen und Kleinserien, denen dann aber wieder eine Abkehr vom Elektroauto mit Wasserstoff als Energiespeicher folgte.

Jetzt trifft es das einzige aktuelle Brennstoffzellenmodell aus deutscher Produktion. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass Mercedes-Benz aktuell die letzten Exemplare des GLC F-Cell produziert, einen Nachfolger soll es nicht geben. Insgesamt sollen 3.000 Exemplare des für die Brennstoffzelle umgebauten GLC entstanden sein. Kaufen konnte man den GLC F-Cell nicht, er wurde an ausgesuchte Kunden verleast. Die Leasingraten begannen bei 799 Euro.

Lkw-Joint-Venture mit Volvo

Während Daimler sich im Pkw-Segment also neben der Elektrifizierung von Verbrennern auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentriert, wurde kürzlich ein Joint-Venture mit Volvo für die Entwicklung und Produktion von Schwerlast-Lkw mit Brennstoffzelle angekündigt (wir berichteten).

Konkurrent BMW hat auf der IAA im September 2019 die Studie i Hydrogen Next gezeigt. 2022 soll das Brennstoffzellen-SUV auf Basis des aktuellen X5 in Kleinserie gehen. Auch Audi will unter dem Namen h-tron einen Prototyp mit Wasserstofftanks zeigen.

Die einzigen Serienmodelle mit Brennstoffzelle, die man aktuell in Deutschland kaufen kann, kommen aus Asien. Es handelt sich um den Toyota Mirai, für den der Nachfolger bereits angekündigt wurde, und den Hyundai Nexo.

Fazit

Die Brennstoffzelle kommt nicht richtig in Fahrt, Mercedes-Benz beendet sein Experiment mit dem GLC F-Cell. Im Schwerastverkehr und bei Reisebussen dürften Wasserstofftanks anstelle schwerer Batterien jedoch weiterhin im Vorteil sein.