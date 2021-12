Mitsubishi EMIRAI xS Drive Concept Car Fahrer überwachen, Scheinwerfer steuern

Mitsubishi arbeitet, wie alle anderen Autohersteller, auch daran, Verkehrsunfälle zu vermeiden. Dazu sollen immer bessere Assistenzsysteme in die Autos wandern. Auf der CES 2022 in Las Vegas stellt der japanische Autobauer das Konzeptfahrzeug Electric EMIRAI xS Drive vor, wobei es sich dabei weniger um ein echtes Auto als um eine Sitzkiste handelt. EMIRAI xS Drive thematisiert zwei Bereiche: die Überwachung der Passagiere sowie die adaptive Steuerung der Scheinwerfer.

Auto überwacht Insassen

Mitsubishi Das Fahrzeug überwacht die Vitalfunktionen des Fahrers.

Müdigkeit oder plötzliche körperliche Gebrechen können sehr schnell zu gefährlichen Szenen im Straßenverkehr führen. Mitsubishi überwacht daher den Fahrer und seine Passagiere mit einer Nahinfrarotkamera und einem Funkwellensensor. Die Kamera erkennt dabei Anzeichen von Schläfrigkeit oder plötzliche Übelkeit des Fahrers anhand des Gesichtsausdrucks (geschlossene Augen, offener Mund usw.) und anderer Körperinformationen (z. B. Puls- und Atemfrequenz). Per Face-Tracking- und Bildverarbeitungstechnologie lassen sich auch leichte Variationen des Hauttons aufgrund von Änderungen des Herzschlags erkennen. Bei Auffälligkeiten warnt das System den Fahrer und kann sogar automatisiert einen Nothalt einleiten, um mögliche Unfälle zu vermeiden.

Mitsubishi Der Sensorik bleiben keine Fahrzeuginsassen verborgen.

Die Nahinfrarotkamera detektiert zudem alle Fahrzeuginsassen anhand ihrer Temperatursignatur. Was die Kamera nicht erfasst, erfasst der Funkwellensensor. So weiß das Fahrzeug immer, welche Personen an Bord sind und wo sie sich befinden. So kann beispielsweise gewarnt werden, wenn ein Kind im Auto vergessen wird.

Scheinwerfer optimaler steuern

Mitsubishi Die intelligente Scheinwerfersteuerung leuchtet alle wichtigen Bereiche aus.

Für mehr Sicherheit beim Fahrten in der Nacht soll eine adaptive Steuerung der Scheinwerfer sorgen. Maßgeblich ist dabei nicht nur der gewählte Lenkeinschlag oder der erfasste Straßenverlauf, sondern auch die Blinkrichtung des Fahrers. Bereiche, in die der Fahrer schaut, sowie potenziell gefährliche Gefahrenbereiche werden hell ausgeleuchtet, um ein sichereres Fahren bei Nacht zu unterstützen. Im Zusammenspiel mit anderen Systemen können im Lichtkegel auch weitere Warnhinweise eingeblendet werden. Beispielsweise, wenn sich ein Fahrzeug nähert.

Fazit

Mitsubishi Electric zeigt auf der CES neue Ansätze für kommende Asisstenzsysteme, die die Passagiere überwachen und die Scheinwerfer situationsgerecht steuern können.