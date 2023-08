Die Robotertaxi-Anbieter Waymo (Tochter der Google-Mutter Alphabet) und Cruise (Tochter von GM) durften ihre vollautonomen Fahrzeuge in Kalifornien bisher nur mit Sicherheitsfahrer betreiben. Wer als zahlender Kunde durch die Stadt chauffiert werden wollte, musste sich anmelden und nahm im Prinzip an einem Real-Feldversuch teil. Das ändert sich mit sofortiger Wirkung.

San Francisco – dazu gehört auch das Silicon Valley – ist damit zur ersten Stadt der Welt geworden, in dem Robotaxis unterwegs sind. Das US-Unternehmen Waymo gilt als Pionier beim Einsatz autonom fahrender Autos. In Phoenix, einer Stadt im US-Bundesstaat Arizona, betreibt Waymo bereits seit einigen Jahren eine Flotte von Shuttle-Fahrzeugen, die hochautomatisiert unterwegs sind. Eine Basis dafür stellt der Van Chrysler Pacifica (siehe Galerie). In San Francisco kommen aber auch E-Fahrzeuge wie der Jaguar i-Pace oder Modelle von Zeekr/Geely zum Einsatz.

Ein Sicherheitsfahrer, der im Notfall umgehend in die Steuerung des Autos eingreifen kann, musste bislang stets an Bord sein. Einzelne Fahrten wurden allerdings auch schon ohne Fahrer durchgeführt. Als Fahrgäste durften nur bestimmte Personen an Bord, die zudem eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen mussten. Zwischenfälle mit liegengebliebenen Fahrzeugen und Beschwerden von Passanten gab es in der Vergangenheit immer wieder. Selbst die Feuerwehr von San Francisco bezeichnet die Technik als noch nicht ausgereift. Verlieren die Robotaxis beispielsweise den Kontakt zum Telefon-Netz, bleiben sie einfach stehen – ob auf einer Kreuzung, auf der linken Spur oder auf einem Feuerwehrschlauch.