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Tech & Zukunft
Technik erklärt

Neues Getriebe-Patent von Porsche: H-Schaltung und Automatik in einem

Neues Handschalt-Patent von Porsche
Porsche entwickelt Schalt-Getriebe mit Automatik-Modus

Porsche entwickelt ein Getriebe, das entweder wie eine manuelle H-Schaltung oder eine Automatik funktioniert. Ist das die Zukunft des sportlichen Fahrens?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.03.2026
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Porsche Getriebe
Foto: Porsche / Schönfeld

Manuelle Getriebe mit H-Schaltung sind nahezu ausgestorben. Nur noch wenige Autos ermöglichen das analoge Schaltgefühl, gefühlvolles Kuppeln und echten Widerstand der Mechanik. In den meisten Neuwagen sitzen Automatikhebel zur Steuerung der Elektronik. Das ist effizienter und komfortabler, verzichtet aber auf jedes haptische Feedback.

Mit einem neuen Patent möchte Porsche nun offenbar beide Welten zusammenbringen. Ein komplett neuer Wählhebel könnte bald klassisch manuell als auch vollautomatisch funktionieren. Wie geht das?

Zwei Bedienwelten, ein System

Im typischen Amts-Deutsch der Patentschrift (DE 10 2024 124 792 A1) heißt es sinngemäß: "Das Patent der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG beschreibt eine innovative Fahrstufenauswahleinrichtung (Wählhebel-System) ...