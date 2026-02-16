Toyota Supra mit Power-Achtzylinder: Wir lüften das V8-Geheimnis

Im Frühjahr 2026 soll für den japanischen Sportwagen der letzte Vorhang fallen. Dann wird nämlich beim Auftragsfertiger Magna-Steyr im österreichischen Graz die Produktion eingestellt. Das gleiche Schicksal trifft auch den technischen Zwilling der Supra – den BMW Z4, der ebenfalls sein Karriereende erreicht hat. Von beiden Modellen wurden bereits Final Edition-Versionen aufgelegt.

Während die Zukunft des BMW Z4 noch unklar ist, soll bei Toyota irgendwann eine sechste Modellgeneration, dann wahrscheinlich ohne BMW-Beteiligung kommen. Umso erstaunlicher klingt es, dass die Japaner die Supra jetzt noch mit einem völlig neu entwickelten V8-Motor ausrüsten. Das Serienmodell kam bislang nicht über Vier- und Sechszylinder-Aggregate aus dem BMW-Regal hinaus.

Supra hat eine Renn-Mission Das V8-Engagement der Japaner hat natürlich einen ganz speziellen Hintergrund. Toyota steigt ab 2026 mit der Supra in die australische Supercars-Meisterschaft ein. Das Engagement wurde für fünf Jahre und damit weit über die Lebenszeit des Serienmodells hinaus festschrieben. Und um dort konkurrenzfähig zu sein, führt kein Weg an einem V8-Motor vorbei. Das Reglement würde zwar auch andere Triebwerke erlauben, seit Jahrzehnten werden von allen Teilnehmern aber ausschließlich V8-Motoren verwendet.

Für die Entwicklung des Toyota GR Supra Supercar-Rennwagens haben sich die Japaner mit Walkinshaw TWG Racing zusammengetan. Als Motorpartner wurde Swindon Powertrain aus Großbritannien gewonnen. Und genau hier entsteht auch der neue V8-Motor für den australischen Rennwagen.

Aufgepeppter Lexus-V8 Basis für den Supra-V8 ist der von Yamaha mitentwickelte Toyota-Vollaluminiumsaugmotor 2UR-GSE, der mit einem Hubraum von 4.969 Kubikzentimetern in verschiedenen Lexus-Modellen verbaut wird. Im Lexus LC 500 bringt es das Aggregat mit Vierventiltechnik auf 464 PS und 530 Nm. In der von Swindon Powertrain weiterentwickelten Version steigt der Hub von 89,5 auf 94 Millimeter. Der Gesamthubraum steigt so auf 5,2 Liter, das Bohrung-Hubverhältnis wird mit 94 mm zu 94 mm quadratisch. Ebenfalls überarbeitet wurden der Kurbel- und der Ventiltrieb, wobei die hydraulische variable Ventilsteuerung erhalten blieb. Auf der Ansaugseite optimiert ein neu gestalteter Ansaugtrakt aus dem 3D-Drucker die Strömungsverhältnisse. Das Drehzahllimit wird vom Reglement vorgegeben und liegt bei 7.500 Touren. Unter dem Strich gesteht Swindon Powertrain dem V8 standfeste 600 PS zu.

Wie gut sich die Supra mit dem neuen V8 im Renneinsatz schlägt, wird sich am 20. Februar 2026 zum Saisonauftakt der Supercars-Meisterschaft zeigen. Dann trifft der Japaner auf die Chevrolet Camaros mit 5,7 Liter-V8 und diverse Ford Mustang mit 5,4-Liter-Achtzylindern. Insgesamt setzt Toyota über zwei Teams fünf V8-Supra ein.