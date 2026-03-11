VW-Batteriepartner mit neuer Feststoff-Technik: 1.000 Kilometer Reichweite in Sicht

Der chinesische Batteriehersteller Gotion High-Tech, an dem Volkswagen als Großaktionär beteiligt ist, entwickelt eine neue Generation von Feststoff-Batterien für Elektroautos. Diese werden jetzt erstmals im Real-Betrieb in Fahrzeugen getestet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien nutzen Feststoffbatterien einen festen Elektrolyten, was eine höhere Energiedichte und bessere Stabilität unter verschiedenen Umweltbedingungen verspricht.
Praxis-Tests begonnen
Gotion nennt sein Projekt "Gemstone" und gibt eine Energiedichte von ungefähr 350 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) an. Diese Zahl informiert darüber, wie viel Energie ein Akku im Verhältnis zu seinem Gewicht speichern kann. Moderne Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos erreichen ...