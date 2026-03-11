AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

VW-Batteriepartner mit neuer Feststoff-Technik: 1.000 Kilometer Reichweite in Sicht

VW-Batteriepartner mit neuer Feststoff-Technik
1.000 Kilometer Reichweite in Sicht

Volkswagen-Partner Gotion testet eine neue Feststoff-Batterien-Generation. Die soll in Zukunft VW-Elektroautos bis zu 1.000 km weit mit einer Ladung fahren lassen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.03.2026
Als Favorit speichern
VW Batterie Powerco Einheitszelle Gigafactory Salzgitter
Foto: Volkswagen

Der chinesische Batteriehersteller Gotion High-Tech, an dem Volkswagen als Großaktionär beteiligt ist, entwickelt eine neue Generation von Feststoff-Batterien für Elektroautos. Diese werden jetzt erstmals im Real-Betrieb in Fahrzeugen getestet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien nutzen Feststoffbatterien einen festen Elektrolyten, was eine höhere Energiedichte und bessere Stabilität unter verschiedenen Umweltbedingungen verspricht.

Praxis-Tests begonnen

Gotion nennt sein Projekt "Gemstone" und gibt eine Energiedichte von ungefähr 350 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) an. Diese Zahl informiert darüber, wie viel Energie ein Akku im Verhältnis zu seinem Gewicht speichern kann. Moderne Lithium-Ionen-Batterien in Elektroautos erreichen ...

Mehr zum Thema Elektroauto