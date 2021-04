Was ist die Klappe in der Anhängertür?

Staufragen - Rätsel der Verkehrsgeschichte gelöst Warum hat der Lkw eine Katzenklappe?

Die Frage von der Rückbank, was das Kennzeichen BD-13 "von dem Auto da" bedeutet, parieren Eltern heute per Smartphone souverän. Bleiben die Angstfragen im Stau: Die Kinder begehren Auskunft über was Technisches.

Heutiger Endgegner: "Papa, warum hat der Lkw eine Katzenklappe?" Es folgen Momente der Stille in der vorderen Reihe, ängstlich wandern Blicke von Sitz zu Sitz, ohne dabei den Kopf zu drehen. Kein Verdacht der Ratlosigkeit soll im Fond keimen.

Sechs Antworten

1. Gestammelt : "Ähh, da kann der Fahrer kucken ob alles in Ordnung ist."

2. Souverän: "So kann der Fahrer die Temperatur kontrollieren. Der fährt Essen in den Supermarkt."

3. Weltmännisch: "Weißt du der fährt über die Grenze und darf die große Tür nicht aufmachen, durch die Klappe kann der Zoll dann reingucken."

4. Fantasievoll: "Das ist ein sehr großer Mülltransporter und die Klappe lässt die ganze schlechte Luft raus.

5. Absurd: "Durch die Klappe kann er die kleinen Pakete besser ausladen, sonst fallen immer alle raus. Wie bei deiner Lego-Kiste"

6. Resignierend: "Na, für die Katze."

Ingolf Pompe, Hersteller, Archiv Bei Campern und Wohnmobilen gibt es Katzenklappen. Im LKW-Anhänger nicht - zumindest nicht serienmäßig.

Alle falsch

Richtig erkannt: Alles falsch. Und wer die Fragen der Sprösslinge im Stil der Nummer 6 beantwortet, darf sich später über die Folgen nicht aufregen. Übrigens: Antwort Nummer 4 ist der Wahrheit über diese Klappe etwas auf der Spur.

Kühlschrank mit schlechter Luft

Wenn ein Lkw, Trailer oder sonstige Aufbauten solche eine Klappe im großen Portal haben, dann handelt es sich meist um gekühlte oder kühlende Fahrzeuge. Da deren Türen sehr dicht schließen, würde, bei steigender Temperatur nach dem Entladen oder bei ungekühlten Leerfahrt, die Luft schnell muffelig werden und sich in der Folge durch Kondensation Keime bilden. Genau wie bei einem abgeschalteten Kühlschrank und geschlossener Tür. Die Klappe dient der Ventilation des Laderaums, wenn der nicht genutzt wird oder die Kühlung nicht in Betrieb ist.

Semitrailers Durch die Klappen kann man nicht einfach reingreifen oder durchblicken: Die haben entweder ein Gitter innen oder außen oder ein Labyrinth aus Blech, um das Eindringen von Fremdkörpern zu unterbinden.

Es sind der Klappen zwei

Die geöffnete Heckklappe entlüftet während der Fahrt allein durch den Unterdruck des Fahrtwinds hinter dem Lkw. Achtung, Glatteis. Tatsächlich hat die Klappe hinten einen Zwilling am vorderen Teil, um die Durchlüftung zu gewährleisten. Denn: Wer schon einmal sehr nahe mit einem Motorrad oder Cabrio hinter einem Lkw auf der Autobahn fuhr, der weiß, dass dort so gut wie kein Fahrtwind aufkommt, der einen Unterdruck erzeugen könnte. Auch wenn das keiner macht, wegen des Sicherheitsabstandes und so.

Man könnte doch

Der Gedanke liegt nahe, dass die Antworten 1 bis 6 zumindest teilweise auf diese Ventilations- oder Lüftungsklappen zutreffen. Selbst wenn sie wollte, die Katze käme nicht durch, denn die Klappen gehen nicht einfach durch das Heckportal, sondern haben entweder ein Lüftungsgitter oder ein Labyrinth aus Edelstahl dahinter, damit unter anderem keine Katzen in den Laderaum gelangen. Eine zusätzliche, kleine Hürde für das vermeintliche "mal reinkucken" oder "mal egal was machen" stellt die Dicke der Tür dar: Damit sie gut isolieren sind die Flügel mindestens 45 Millimeter dick. Und: Bei voller Ladung würde man durch diese Tür nur die Ladung sehen, die genau vor der Klappe steht. Also als Kontrollklappe taugt die Ventilationsöffnung aus vielen Gründen nicht.

Nerd-Fact

Damit ein Lkw als Kühlfahrzeug klassifiziert werden kann, müssen die isolierenden Wände mindestens 45 Millimeter dick sein. So gebaut, darf der Aufbau eines klimatisierten Fahrzeugs bis zu 2,60 Meter breit sein – ohne Spiegel. Fünf Zentimeter mehr als ein ungekühltes Fahrzeug.

Nerd-Fact II

Seit 1908 gibt es Vorschriften für die maximale Spurweite und den Radstand von Lkw, ab 1930 war dann eine maximale Breite von 2,25 und 2,35 Metern erlaubt. Lang dürfen Lkw mit Anhängern zur Güterbeförderung übrigens 18,75 Meter sein, mit überstehender Ladung sind 20,75 Meter legal möglich. So genannte Gigaliner dürfen sich sogar über 25,25 Meter erstrecken.

Nerd-Fact III

Lkw und Zugmaschine sind übrigens völlig unterschiedliche Dinge. Lkw dürfen nur einen Anhänger ziehen. Zugmaschinen zwei, also Traktoren und ähnliche Fahrzeuge mit der LoF-Zulassung (Land- und Forstwirtschaft).

Nerd-Fact IV

Das eingangs erwähnte Kennzeichen BD-13 gehört an ein Auto des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Vielleicht der Minister selbst.

Fazit

Wer jetzt im Stau in Sachen Lkw-Anhänger nicht brilliert, dem hilft auch kein Smartphone mehr. Beim nächsten Mal erklären wir Sprüche wie: "Rot steht nie allein" und "Unter 5 bar fährt er nicht."