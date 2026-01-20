In wenigen Jahren könnten die ersten Tankstellen in London aufhören, Diesel zu verkaufen. Das stellt die 2020 gegründete britische E-Mobilitäts-Lobbyorganisation New AutoMotive in einer Studie fest, die in Großbritannien aktuell für Aufsehen sorgt. Ihre unter anderem von der Times zitierte Prognose stützen die Studienmacher auf den dramatischen Rückgang von Diesel-Fahrzeugen auf dem britischen Markt. Doch was steckt hinter dieser Studie und was ist ihre tatsächliche Aussagekraft?

Laut New AutoMotive werden Tankstellen in London bis spätestens 2030 mit dem Verkauf von Diesel aufhören. Die Lobbyisten schätzen, dass bis 2035 sogar beinahe sämtliche 8.400 Tankstellen in Großbritannien den Verkauf von Diesel einstellen könnten, da immer mehr Autofahrer und Automobilhersteller auf Elektromobilität umschwenken.

Nutzfahrzeuge nicht betrachtet Die Zahl der Diesel-Pkw, die im Vereinigten Königreich verkauft werden, ist im Vergleich zu vor zehn Jahren dramatisch gesunken. 2015 wurden noch fast 1,3 Millionen Diesel-Pkw verkauft, heute sind es nur noch rund 100.000 im Jahr. New AutoMotive geht davon aus, dass London bis 2030 die erste Stadt im Vereinigten Königreich sein wird, in der kaum noch Diesel-Pkw unterwegs sind.

Nicht alle Experten teilen die Prognose von New AutoMotive. Kritiker, darunter der britische Verband der Kraftstoffhändler (PRA), betonen, dass es noch zu früh sei, von einem massiven Rückgang des Dieselmarktes auszugehen. Die kommerzielle Rentabilität von Diesel-Tankstellen werde weiterhin bestehen, da Diesel noch immer für Lkw und Nutzfahrzeuge eine essenzielle Kraftstoffquelle darstelle. Auf die aktuell noch wichtige Rolle von Diesel als Kraftstoff für Nutzfahrzeuge gehen die Studienmacher anscheinend nicht ein.

Unklare Geldgeber – unklare Abhängigkeiten In vielen Großstädten, einschließlich London, gebe es zudem bereits zwar eine signifikante Anzahl an Elektroauto-Ladestationen, doch die Ladeinfrastruktur für E-Autos sei noch nicht landesweit ausreichend ausgebaut. Es bleibt also fraglich, wie realistisch der Rückgang von Diesel-Tankstellen in Großbritannien und insbesondere in London bis 2030 wirklich sei.

Natürlich versucht New AutoMotive als Lobby-Organisation politisch Einfluss zu nehmen – das ist ihre Aufgabe, auch wenn sie nicht demokratisch legitimiert ist. Die Organisation ist als NGO (Non-Governmental Organisation – Nichtregierungsorganisation) spendenfinanziert, wobei New AutoMotive seine nicht Spender offenlegt. Da genau diese Spender die Stoßrichtung der Lobbyarbeit von New AutoMotive vorgeben, ist die Organisation auch, entgegen eigenen Angaben, nicht unabhängig. Dieser Aspekt muss bei der Bewertung der Studie Beachtung finden.