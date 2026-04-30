402 Millionen Dollar für Rivian-Chef: Größenwahn?

Rivian hat seinem CEO und Gründer Robert Joseph "RJ" Scaringe für 2025 eine Gesamtvergütung von 402,6 Millionen US-Dollar (aktuell umgerechnet zirka 344 Millionen Euro) ausgewiesen. Den Löwenanteil machen Optionen im Wert von 373,5 Millionen Dollar (319 Millionen Euro) aus, dazu kommen 26,6 Millionen Dollar (22,7 Millionen Euro) in Aktien und ein für diese Position vergleichsweise normales Gehalt von rund 1,12 Millionen Dollar (960.000 Euro).

Rivian bindet somit seinen wichtigsten Mann mit einem extremen Performance-Paket, wie man es vor allem von Tesla kennt.

Nicht "Cash", sondern Wette: Das steckt hinter der Mega-Summe Die 402,6 Millionen Dollar sind allerdings kein reiner Geldregen. Die aktienbasierte Bezahlung ist eine Wette auf die Zukunft. Der Wert hängt am Kurs und an der Frage, ob Scaringe die vertraglich festgelegten Auszahlungs-Voraussetzungen tatsächlich erreicht.

Rivian koppelt die großen Tranchen laut Unterlagen schließlich an konkrete Zielmarken. Dazu zählen über die Jahre hinweg unter anderem der Aktienkurs, das bereinigte operative Betriebsergebnis und der Cashflow. Für Anleger klingt das nach: "Nur wenn es besser läuft, wird es teuer." Für Kritiker klingt es nach: "Man setzt auf Börsenfantasie – obwohl die Gegenwart wehtut."

Rivian streicht alte Ziele – und schreibt neue, noch größere Rivian hat im Zusammenhang mit dem neuen Paket einen älteren Vergütungsplan aus 2021 gestrichen. Begründung: Die Ziele daraus erschienen nicht erreichbar. Gleichzeitig baut Rivian mit dem neuen Programm eine Erzählung auf, die man aus dem Silicon Valley gut kennt: Wenn der CEO "essenziell" für den Turnaround gilt, dann akzeptiert der Markt in manchen Fällen Summen, die in klassischen Industrien als Tabubruch gelten – siehe die Zahlungen an Elon Musk bei Tesla.

Operativ: Bruttogewinn als Lichtblick, Stückzahlen bleiben überschaubar Rivian liefert inzwischen auch handfeste Fortschritte, die in diese Erzählung passen. Der Hersteller meldete für 2025 den ersten Bruttogewinn (netto: weiterhin Verluste) seiner Geschichte – laut Meldung auch dank spürbarer Kostensenkungen. Außerdem startete Rivian jüngst die Produktion des R2, eines günstigeren E-SUV, der mehr Kunden erreichen soll. Den angekündigten Europastart des R2 hat Rivian allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben.

Bei den Stückzahlen bleibt Rivian trotzdem weit weg von Massenmarkt-Dimensionen: 2025 produziert: 42.284 Fahrzeuge

2025 ausgeliefert: 42.247 Fahrzeuge

Im vierten Quartal 2025 kamen 10.974 produzierte und 9.745 ausgelieferte Fahrzeuge hinzu – das lag im Rahmen der eigenen Erwartungen.

Gregor Hebermehl Rivian-Chef RJ Scaring im März 2024 bei der Präsentation des R3X in Laguna Beach.

Die brisante Kollision: Mega-Vergütung trifft auf rote Zahlen Rivian baut die Vergütungsspitze auf, während das Unternehmen weiter mit Verlusten kämpft. In einem jüngsten Quartalsvergleich sank der Nettoverlust laut Bericht zwar deutlich – von 1,445 Milliarden auf 541 Millionen Dollar (1,23 Milliarden auf 462 Millionen Euro). Aber selbst "deutlich weniger Minus" bleibt Minus.

VW bei Rivian: Milliarden für Software statt Romantik Aus deutscher Sicht kommt die zweite Ebene dazu: Volkswagen hängt mit einer strategischen Beteiligung in Rivian – VW will Rivians Elektronik-Architektur und erhofft sich davon Rückenwind bei den eigenen Software-Baustellen.

Rivian Das Elektro-SUV R2 liefert Rivian jetzt in den USA aus. Nach Europa sollte es 2027 kommen - aber der Europastart ist inzwischen auf unbestimmte Zeit verschoben.

Dafür investiert VW schrittweise Milliarden: Nach einer ersten Milliarde floss eine weitere Milliarde Dollar, VW hielt laut Geschäftsbericht bereits 8,6 Prozent. Insgesamt stehen bis zu 5,8 Milliarden Dollar im Raum – ein Mix aus Anteilskäufen und Geld für das Joint Venture Rivian Volkswagen Technologies. Für Rivian bedeutet das: Luft. Für VW bedeutet es: Zugriff auf Technik, die schneller serienreif werden soll als VWs eigene Lösungen.

Was am Ende zählt: Vertrauen – in Zahlen und in Menschen Rivians 402,6-Millionen-Vergütung spielt deshalb nicht nur in der Klatschspalte der Managergehälter. Sie testet Vertrauen: das der Mitarbeiter, der Anleger, der Partner – und auch das von Kunden, die Stabilität sehen wollen, wenn sie sich an eine junge Marke binden.