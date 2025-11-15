A29 bei Oldenburg am 15./16.11.: Vollsperrung durch Brückenarbeiten

Von Samstag, 15.11.2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 16.11.2025, 19:00 Uhr, wird die A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven gesperrt. In diesem Zeitraum erfolgt der Aufbau des zweiten Traggerüst-Teils auf der Gegenfahrbahn.

Der Verkehr wird über die Umleitung U77 ab der AS Sandkrug auf die A28-Anschlussstelle Kreyenbrück und weiter zum Autobahnkreuz Oldenburg-Ost geführt. Am Wochenende zuvor war bereits die Gegenspur gesperrt worden.

Einspuriger Verkehr ab Mitte November Nach den beiden Wochenendsperrungen steht auf der A29 in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung – in Richtung Osnabrück ab dem 9.11., in Richtung Wilhelmshaven ab dem 16.11.

Parallel dazu bleibt der Sprungweg ab dem 6.11. im Bereich der Brücke gesperrt. Die Verbindung zwischen Tweelbäke und Kreyenbrück wird während der Arbeiten nicht befahrbar sein.

Die Autobahn GmbH erneuert an der Brücke den Fahrbahnbelag, betoniert neue Kappen und Geländer, stellt Böschungstreppen her und ersetzt Schutzplanken. Für den Abbau des Traggerüsts im Februar 2026 werden erneut Sperrungen erforderlich sein. Der Abschluss der gesamten Sanierung ist für März 2026 vorgesehen.