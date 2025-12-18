A8 stundenlang gesperrt: Lamborghini trifft auf Kleintransporter

Der Abschnitt in Richtung München musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden ist erheblich. Das berichten die Stuttgarter Nachrichten unter Berufung auf die Polizei.

Lamborghini-Fahrer fährt auf Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm ereignete sich der Unfall kurz nach 00:30 Uhr. Ein 60-jähriger Fahrer eines Ford-Transporters wechselte in Höhe der Anschlussstelle Kirchheim-West auf die linke Spur, um einen Lastwagen zu überholen. In diesem Moment näherte sich ein 25-jähriger Fahrer mit einem Lamborghini Urus auf derselben Spur. Dabei prallte der Lamborghini auf das Heck des Transporters.

Beide Fahrzeuge kamen auf der linken Spur zum Stehen. Trümmerteile verteilten sich über mehrere Fahrstreifen, weshalb die Autobahn vollständig gesperrt werden musste. Die Bergung und Reinigung dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Polizei schätzt Schaden im sechsstelligen Bereich Sowohl der Lamborghini als auch der Transporter wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch im Gange. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss liegen laut Polizei nicht vor.

Der Lamborghini Urus ist das SUV-Modell des italienischen Sportwagenherstellers und wird seit 2018 gebaut. Es gilt als Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg der Marke. 2025 umfasst die Baureihe mehrere Varianten: den Urus S als Basis, den Urus Performante mit sportlicherer Abstimmung sowie den neuen Urus SE mit Plug-in-Hybridantrieb.

Urus kostet ab 240.000 Euro Im Urus S und Performante arbeitet ein vier Liter großer V8-Biturbo-Motor mit 666 PS und 850 Newtonmetern Drehmoment. Beide Versionen beschleunigen in rund 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und erreichen mehr als 300 km/h. Der Urus SE kombiniert denselben Achtzylinder mit einem Elektromotor zu einer Systemleistung von über 800 PS. Mit der Hybridversion reagiert Lamborghini auf künftige Emissionsvorgaben und den schrittweisen Übergang zur Elektrifizierung der Modellpalette.

Der Urus wird in Sant’Agata Bolognese gefertigt und ist für den Hersteller inzwischen eines der meistverkauften Modelle. In Deutschland liegt der Einstiegspreis bei rund 240.000 Euro, je nach Ausstattung und Version deutlich höher.

Anm. d. Red.: Bei dem Aufmacherfoto handelt es sich um ein Schmuckbild.