Laurent Rossi wird diesen Transformationsprozess nicht mehr begleiten. Der Korse muss den CEO-Posten, den er erst im Januar 2021 angetreten hatte, mit sofortiger Wirkung an Philippe Krief abtreten. Krief war zuvor Entwicklungschef bei Alpine und übt diesen Posten vorerst weiter in Personalunion aus. Er berichtet als neuer Alpine-CEO direkt an Konzernchef Luca de Meo, während sich Rossi nun laut Pressemitteilung auf "Projekte im Rahmen der Transformation der Renault Group konzentrieren" wird – was verdächtig nach Abstellgleis klingt.