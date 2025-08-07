Amazon startet Autoverkauf in USA mit Lada als Werbemotiv

Auf Amazon kann man ja bekanntlich fast alles kaufen. Nur eine Sache gab es bisher nicht: gebrauchte Fahrzeuge. Künftig soll sich das ändern – zumindest in den USA. In Los Angeles startet der Online-Riese jetzt einen Service, bei dem Händler ihre Gebraucht- und zertifizierten Gebrauchtwagen direkt auf Amazon anbieten können. Kunden können den Kauf bequem online abwickeln, ohne jemals den heimischen Laptop verlassen zu müssen.

Soweit, so zeitgemäß – wäre da nicht das Werbefoto. Statt eines typischen US-Gebrauchtwagens prangt auf Amazons Werbung ausgerechnet eine Lada Vesta SW Cross. Ein hochgelegter Kombi aus der russischen Staatsproduktion, der in den USA so häufig vorkommt wie ein Bierzelt in Beverly Hills. Selbst in Europa ist die Vesta eher Exot als Straßenbild. Die wahrscheinlichste Erklärung: Ein lizenzfreies Stockfoto, bei dem niemand in Seattle genauer hingesehen hat.

Das zweite Lada-Déjà-vu der Woche Und diese Verwechslung hat schon fast Tradition: Erst kürzlich schmückte die US-Republikanische Partei einen Social-Media-Post zur Rückkehr der "großen amerikanischen Autos" mit – Sie ahnen es – einem Foto eines alten Lada. Wenn das so weitergeht, erobert Lada bald unfreiwillig die Herzen amerikanischer Werbegrafiker.

Der Amazon-Dienst basiert aktuell auf einer Kooperation mit Hyundai. Alle gelisteten Fahrzeuge stammen derzeit von Hyundai-Händlern aus dem Raum Los Angeles. Weitere Marken sollen folgen. Ein echter Lada dürfte allerdings auch künftig nicht im virtuellen Schaufenster stehen – es sei denn, Amazon würde anfangen, Gebrauchtwagen direkt aus der russischen Lada-Heimat zu importieren.