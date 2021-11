Audi-Standort wird fit für die Zukunft Batterieentwicklung in Neckarsulm

Audi baut die Entwicklungskompetenz für Batterien am Standort Neckarsulm aus. Künftig sollen alle Akkus dort konzipiert werden.

Audi baut die Entwicklung von Hochvoltbatterien am Standort Neckarsulm weiter aus. Neben den Akkus für Plug-in Hybride soll in Zukunft die Entwicklung sämtlicher Batterien, auch für vollelektrische Autos, dort zusammengefasst werden. Im Jahr 2023 geht eine Erprobungsanlage in Betrieb.

"Hochvoltbatterien und Elektromotoren machen einen wichtigen strategischen Anteil an der künftigen Wertschöpfung in einer transformierten Autoindustrie aus. Deshalb bauen wir unsere Kompetenz bei der Entwicklung dieser Komponenten systematisch aus", erklärt Oliver Hoffmann, Vorstand für Technische Entwicklung bei Audi.

Der E-Tron GT kommt aus Neckarsulm

Ein Qualifizierungsprogramm für Mitarbeiter wurde in Neckarsulm bereits Ende 2020 gestartet. Die Zahl der Beschäftigten, die im Bereich der Batterieentwicklung tätig sein, soll kontinuierlich steigen. Neben den Plug-in Hybriden der Baureihen A6, A7 und A8 baut Audi in Neckarsulm auch sein aktuelles Elektro-Topmodell, den E-Tron GT.

Fazit

Audi stärkt den Standort Neckarsulm. Die Entwicklung aller Hochvoltbatteriesysteme für Elektroautos und Plug-in Hybride soll künftig dort konzentriert werden.