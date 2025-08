Aus für Verbrenner-Verbot in den USA: Selbst in Kalifornien sinken die E-Auto-Verkäufe

Nicht nur die Vorgaben zur Förderung von E-Autos hat der US-Präsident kassiert, gleichzeitig räumte Trump auch die staatliche Förderung von Elektroautos ab. Zum Stichtag 30. September 2025 läuft diese bundesweite Förderung durch eine Gesetzesänderung mit dem malerischen Namen "One Big Beautiful Bill Act" (Ein großes schönes Gesetz) komplett aus und fällt dann für alle Neu- und Gebrauchtfahrzeuge weg. Bislang konnten E-Auto-Käufer in den USA eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 Dollar (rund 6.500 Euro) erhalten.

Ein wichtiger Grund für den Rückgang der E-Neuzulassungen in Kalifornien ist Tesla. Das Unternehmen hatte ein schwaches zweites Quartal; der Fahrzeugumsatz fiel um 16 % gegenüber dem Vorjahr – der zweite Rückgang in Folge. Die Tesla-Zulassungen in Kalifornien gingen laut der California New Car Dealers Association bislang dieses Jahr um 18,3 % zurück. Kalifornien ist weltweit einer der wichtigsten Absatzmärkte für Tesla. Die Marke verkaufte im Jahr 2024 in Kalifornien rund 203.000 Fahrzeuge. Dies entsprach bereits damals einem Rückgang von etwa 12 % gegenüber dem Vorjahr. Der Marktanteil von Tesla sank dabei von über 60 auf unter 53 Prozent.