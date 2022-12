Schlummernder Auto-Pilot Schlafender Tesla-Fahrer verfolgt Polizei

Auf der Autobahn A70 bei Bamberg in Fahrtrichtung Bayreuth hat die Polizei am Mittwoch (28.12.) einen ganz besonders müden Tesla-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der 45-jährige Fahrer reagierte zunächst nicht auf das Anhaltesignal der Beamten, die eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Auch mehrfaches Hupen brachte keine Aufmerksamkeit, selig schlummerte der Fahrer, zurückgelehnt, mit geschlossenen Augen, ohne die Hände am Steuer zu haben auf dem Fahrersitz. Immerhin hielt der Tesla mit 110 km/h konstant den Abstand zum Polizeiauto. Das erhärtete den Verdacht, dass der Auto-Pilot aktiviert war.

Nach 15 Minuten wieder wach

Erst nach 15 Minuten erwachte der Fahrer und folgte dem Streifenwagen. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann "drogentypische" Auffälligkeiten, so die Polizei, außerdem fanden sie ein sogenanntes Lenkradgewicht im Fußraum. Dieses Teil wird am Lenkrad angebracht, um dem Sicherheitssystem des Fahrzeugs vorzutäuschen, der Tesla-Fahrer habe die Hand am Steuer.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Straftatbestandes der Gefährdung des Straßenverkehrs nach §315c Strafgesetzbuch eingeleitet. Bis das Gericht sich mit dem Fall auseinandersetzt, muss er auf seinen Führerschein verzichten. Dem Fahrer drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

Umfrage Wie viele Bußgeldbescheide hatten Sie schon in diesem Jahr? 16570 Mal abgestimmt 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 Kann ich nicht mehr zählen! Keinen, bin brav! mehr lesen

Es ist nicht überliefert, in welchem Tesla-Modell der Fahrer schlief. Wir zeigen Ihnen in der Fotoshow, wie das Tesla Model S Plaid fährt – mit Fahrer an Bord, wach.

Fazit

Die Auto-Pilot-Funktion von Tesla ist seit Jahren in den Schlagzeilen. Nun hat es ein 45-Jähriger geschafft, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und zwar schlafend am Steuer. Das wird ihn vermutlich den Führerschein für längere Zeit kosten.