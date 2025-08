Auto Salon Singen insolvent: Ferrari-Betrug kostet Existenz

Das Amtsgericht Konstanz hat am 28.7.2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Auto Salon Singen GmbH eröffnet. Der 1985 von Fridolin Koltes in Radolfzell am Bodensee gegründete Autohandel ist für Luxusautos, Sportwagen und Oldtimer bekannt. Seit 2007 führt Michael Koltes die Geschäfte des Familienunternehmens.