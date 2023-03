Automarkt Indien 2022 SUV und Suzuki beherrschen den Markt

Auch Indien litt 2020 massiv unter der Corona-Pandemie und entsprechend war im bevölkerungsreichsten Land nach China der Automarkt unter Druck. Über 17 Prozent betrug 2020 der Rückgang beim Pkw-Absatz. Das Ergebnis: Nur 2,43 Millionen Neuzulassungen – nur 2011 lagen die Absatzzahlen mit 2,41 Millionen Modellen noch niedriger. 2021 konnte sich der indische Automarkt deutlich erholen und kam auf einen Absatz von 3,08 Millionen Pkw. Für das Jahr 2022 weist der Subkontinent nochmal einen starken Zuwachs aus. Um 23 Prozent stiegen die Neuzulassungen auf 3.784.361 Einheiten. Damit toppt der Markt den Rekord von 2018 mit 3,36 Millionen Neuwagen deutlich.

Maruti Suzuki und lange nichts

Der Markt wird wie schon seit Jahren von Maruti Suzuki dominiert, einem Joint Venture zwischen dem japanischen Autobauer und der indischen Regierung. Mittlerweile hält Suzuki 54,2 Prozent an dem gemeinsamen Unternehmen und hat es mit 41,6 Prozent Marktanteil (- 2,7 %) zum größten Autobauer in Indien gemacht. Kein Wunder, tummeln sich in den Top 10 doch sieben Maruti-Fahrzeuge. Alto, Swift und Wagon R sind auch hierzulande ein Begriff. Dabei wechselt die Führung bei den Verkäufen jährlich innerhalb des Maruti-Portfolios. So stand 2018 der Dzire vorne, 2019 war es der Alto, 2020 der Maruti Swift und 2021 erstmals in der Modell-Geschichte der Wagon R. Ob das Modell auch 2022 wieder an der Spitze steht, sehen Sie in unserer Fotohow.

Zu den Nicht-Maruti-Modellen in den Top 10 zählen der Tata Nexo (Platz 4) der Hyundai Creta (Platz 7) und der Tata Punch auf dem 10. Rang. Der Tata-Konzern zählt übrigens zu den großen Gewinner 2022, der Marktanteil wuchs von 10,8 auf 13,9 Prozent – beim Gesamtabsatz konnte der Mischkonzern 59 Prozent mehr Modelle absetzen – nur Mahindra war mit 65 Prozent mehr Modellen erfolgreicher. Ebenfalls zu den Gewinnern zählen Kia und Skoda. Die Koreaner schafften einen Zuwachs von 0,8 auf 6,7 Prozent bei den Marktanteilen, die Tschechen steigerten ihren Anteil um 0,6 Prozent auf 1,4 Prozent. Übrigens: Die Top 5-Hersteller Maruti (41,6 %), Hyundai (14,6 %), Tata (13,9 %), Mahindra (8,8 %) und Kia (6,7 %) haben zusammen genommen 85,6 Prozent Marktanteil.

Elektromobilität in den Kinderschuhen



In Sachen alternative Antriebe setzt der Marktführer Maruti auf CNG- sowie Hybrid-Modelle, erst 2025 soll es ein erstes rein elektrisches Modell für den indischen Markt geben. Da ist die Konkurrenz – zumindest in den Ankündigungen – besser aufgestellt. Tata will bis 2026 zehn Elektroautos an den Start stellen, Mahindra sieht bis 2027 acht Elektro-Autos vor und Hyundai will bis 2028 sechs EVs bringen.

Limousinen auf dem Rückzug – SUV kommen

Wie in Deutschland stehen die indischen Neuwagenkäufer zunehmend auf SUV. Der Marktanteil konnte von 38 auf 42 Prozent gesteigert werden – zu Lasten der Limousinen, die auch in Indien immer mehr an Bedeutung verlieren. Deren Anteil liegt bei nur noch zwölf Prozent.

Und wie sieht der typische Autokäufer in Indien aus? Nach einer Umfrage sind die Kunden unter 35 Jahre alt und ihr Auto-Budget beträgt durchschnittlich 600.000 indische Rupien, umgerechnet rund 6.800 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Budget um 30 Prozent gestiegen. Rund die Hälfte der Kunden hat ihr Fahrzeug finanziert.



Panoramadach und belüftete Sitze

Und was waren im Jahr 2022 die technischen Highlights bei Autos in Indien? Immer häufiger kommen Fahrerassistenzsysteme zum Einsatz, die verstärkt in den Modellen von Hyundai, Toyota, Honda sowie Mahindra und MG angeboten werden. Einige Funktionen sind jedoch aufgrund der schlechten Straßenmarkierungen oder Beschilderungen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Adaptive Tempomaten hingegen erhöhen die Sicherheit, perspektivisch kommen Tot-Winkel- und der Querverkehrswarner dazu.

Außerdem halten digitale Cockpits, Head-up-Displays sowie 360-Grad-Kameras der nächsten Generation Einzug. Ferner gehören belüftete Sitze in allen Segmenten zur neuen Norm.

Das Panorama-Dach gehört meistens zur Serienausstattung bei SUV- und Crossover-Modellen in Indien und bietet einen großen Anreiz für Familien. Es erhöht die Helligkeit im Innenraum und erlaubt einen weiteren Blick nach draußen. Das nicht zu öffnende Dach benötigt kein Entwässerungssystem, keinen E-Motoren und ist zusammen mit einem Rollo besonders für die indischen Klimabedingungen geeignet.

Fazit

In Indien sind die Nachwirkungen von Corona und dem Chipmangel kaum zu erkennen: 2021 hatte sich der relativ kleine Markt erholt und kam auf knapp über drei Millionen Pkw-Neuzulassungen, 2022 ging es dann nochmals um 23 Prozent hinauf. Damit toppt der Markt den Rekord von 2018 mit 3,36 Millionen Neuwagen deutlich.