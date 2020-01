BMW 3er hochkant im Mercedes Sprinter Rumäne transportiert seinen 3er auf der Seite liegend

Was macht man, wenn der BMW 3er nicht in den Mercedes Sprinter passt? Eine Rumäne hat eine unkonventionelle Lösung gefunden und umgesetzt.

Eine viel befahrene Straße im Nordosten von Rumänien gelegenen Rădăuți: Facebook-User Ruben Costea traut seinen Augen kaum, als er am helllichten Tag einen ganz besonderen Mercedes Sprinter vor sich sieht. Der Transporter ist mit offenen Hecktüren unterwegs, weil seine Ladung die Ladefläche überragt. Heraus schaut das Heck eines BMW 3ers. Und da die deutsche Limousine für die Ladefläche des deutschen Transporters zu breit ist, hat ihn der Transporterfahrer irgendwie auf der Seite liegend in den Laderaum gestopft.

Ruben Costea/https://bit.ly/2FcWpd9 Facebook-Nutzer Ruben Costea postete seine Entdeckung sofort.

Viele User entsetzt

In der kurzen Videosequenz liegt der 3er ruhig im Ladeabteil des Mercedes – die Kopflastigkeit durch den vorn untergebrachten Motor dürfte in diesem Fall helfen, dass der BMW nicht nach hinten herauskippt. Trotzdem ist die Aufregung in den sozialen Netzwerken groß. Viele User bemängeln das Sicherheitsbewusstsein des Transporterfahrers und befürchten, dass dieser mit seiner ungewöhnlichen Fuhre andere Verkehrsteilnehmer gefährde.

Polizeipräsidium Ludwigsburg Diesen Mercedes mit einem Klavier auf dem heck-Fahrradträger stoppte die Polizei in Deutschland.

Vorschriften in Deutschland

In Deutschland gilt, dass die Ladung nicht mehr als 1,5 Meter nach hinten überstehen darf. Wenn die Wegstrecke unter 100 Kilometer lang ist, darf der Überstand sogar drei Meter betragen. Sollte die Ladung mehr als einen Meter über die Rückstrahler nach hinten hinausragen, ist eine spezielle Kennzeichnung mit einer 30-mal-30-Zentimeter-Fahne, einem hellroten Schild oder einem roten zylindrischen Körper vorgeschrieben. Außerdem darf die überstehende Ladung nicht die Rückleuchten des Transportfahrzeugs verdecken. Das Einhalten des maximalen Gesamtmasse von Transporter und Ladung und das Sichern der Ladung sind ebenfalls wichtig.

Verkehrspolizeiinspektion Hof Auch diesen Smart zog die Polizei auf einer deutschen Autobahn aus dem Verkehr.

Keine Überladung nach Länge und Gewicht

Ein aktueller Mercedes Sprinter kann, je nach Ausführung, bis zu 2.990 Kilogramm zuladen, die längste Ladefläche ist 4,4 Meter lang. Eine BMW 3er Limousine wiegt leer 1.425 Kilogramm und ist 4,6 Meter lang – macht nicht kennzeichnungspflichtige 20 Zentimeter Überstand. Hat der Transporterfahrer also den 3er auch noch gegen Verrutschen und Herausrutschen gesichert, wäre er im besten Fall selbst nach deutschem Recht verkehrssicher unterwegs – fast: Die Türen seines Vans müsste er gegen Auf- und Zuklappen arretieren.

Fazit

Immer wieder tauchen Fotos von den wildesten Fahrzeug-Überladungen auf. Manche sind eindeutig gefährlich, andere nur auf den ersten Blick nicht legal. Wer selbst übergroße Gegenstände zu transportieren hat, sollte nicht nur die Vorschriften beachten, sondern auch seinen gesunden Menschenverstand einsetzen – dann sind er und die anderen Verkehrsteilnehmer am wenigsten gefährdet.