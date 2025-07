BMW M5 E28 von Chris Harris: Schnell geklaut, schnell gefunden

Chris Harris beschäftigt sich aktuell ausführlich mit dem BMW M5 . Das aktuelle Modell ist als Touring gerade auf seinen Social-Media-Kanälen omnipräsent. Erst vor drei Tagen in Kombination mit einem M5 der Generation E28, als er in einem Post schrieb, dass er vom neuen M5 Touring sehr begeistert sei. Dennoch gelte für den Auto-Youtuber der ersten Stunde und einen der früheren Moderatoren der aktuell eingestellten Kult-Autosendung "Topgear": "E28 für immer!"

Harris besitzt M5 seit 19 Jahren

Am gestrigen Dienstag war die schwarze M5 Limousine älteren Baujahrs erneut Protagonist eines Social-Media-Beitrags auf Chris Harris' Kanälen. Allerdings unfreiwillig und aus unschönem Anlass. "Gestern Abend in Clifton, Bristol, gestohlen. Bitte teilen Sie diesen Beitrag und helfen Sie mir, ihn wiederzufinden. Ich hatte ihn seit 19 Jahren." Glücklicherweise tauchte der geklaute BMW M5 E28 nach nur wenigen Stunden wieder auf. "Das Auto wurde gefunden. Es ist ein bisschen verschrammt, aber wieder zurück in Sicherheit."