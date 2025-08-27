Bugatti T39 beschlagnahmt: Ohne Brexit wäre das nicht passiert

Beamte des Hauptzollamts Dortmund haben am Montag (25. August 2025) auf dem Parkplatz Allenstein an der A2 einen Anhänger mit auffälliger Ladung kontrolliert: Das Gespann mit britischer Zulassung hatte einen Bugatti T39 geladen. Der 1925 gebaute Sportwagen war ohne Sichtschutz auf einem Anhänger verzurrt. Geschätzter Wert des Oldtimers: eine Million Euro.

Ohne Zollpapiere ist Zoll fällig Bei der Kontrolle habe der 46 Jahre alte Fahrer des Gespanns angegeben, den Oldtimer von Großbritannien nach Dänemark zu transportieren, so der Zoll in einer Mitteilung. In Dänemark sollte der Bugatti vier Monate lang ausgestellt werden. Für solche Fälle gibt es ein sogenanntes "Carnet ATA". Mit diesem Dokument können Fahrzeuge für bis zu 24 Monate in die Europäische Union eingeführt werden. Das Fahrzeug steht dann unter zollamtlicher Überwachung. Dieses Dokument muss vor der Einfuhr beim Zoll beantragt werden. Ohne dieses Dokument werden für Oldtimer wie den Bugatti sieben Prozent Zoll fällig. Bei einem Wert von einer Million sind das 70.000 Euro.