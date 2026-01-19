Bundesregierung beschließt PHEV-Förderung: Bis zu 4.500 Euro Umweltbonus

Die Bundesregierung führt ab 2026 ein neues, sozial gestaffeltes Förderprogramm für Elektroautos ein. Das hat Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) bekannt gegeben. Gefördert werden ausschließlich Neufahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2026 erstmals in Deutschland zugelassen werden; der Antrag ist ab Mai 2026 auch rückwirkend möglich. Entgegen ursprünglicher Pläne werden nun ausdrücklich auch wieder Plug-in-Hybride gefördert. Offenbar war diese der zentrale Streitpunkt der Koalition – die SPD wollte PHEV ursprünglich nicht fördern.

Welche Plug-in-Hybride werden gefördert? Plug-in-Hybride bleiben im neuen Förderprogramm ab 2026 grundsätzlich förderfähig, allerdings unter strengeren Auflagen als reine Elektroautos. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug entweder einen CO₂-Ausstoß von maximal 60 g/km nach Typgenehmigung einhält oder eine rein elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern erreicht.

Damit sollen vor allem moderne Plug-in-Hybride mit größerem Akku gefördert werden, die im Alltag tatsächlich überwiegend elektrisch genutzt werden können. Als Basis für die Verbrauchs- und Reichweitenwerte gelten die Herstellerangaben aus dem WLTP-Zyklus und nicht die tatsächliche Nutzung. Bundesumweltminister Schneider appelliert ausdrücklich an PHEV-Nutzer, sie sollen so viel wie möglich elektrisch fahren.

In der Bildergalerie haben wir die wichtigsten förderfähigen PHEV-Modelle zusammengefasst. Unten im Artikel finden Sie eine Tabelle mit allen Plug-in-Hybriden, die jetzt für den neuen Bonus in Frage kommen.

Wie hoch ist die Bonus pro PHEV? Die Basisförderung für Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range-Extender beträgt 1.500 Euro – also die Hälfte des Betrags, des es für reine Elektroautos gibt. Zusätzlich können Käufer von Plug-in-Hybriden – abhängig von Einkommen und Familienstand – von der sozialen Staffelung profitieren. Bei Haushaltseinkommen unterhalb von 60.000 Euro im Jahr gibt es zusätzlich 1.000 Euro vom Staat – bei weniger als 45.000 Euro sind es sogar 2.000 Euro. Auch die Anzahl der minderjährigen Kinder im Haushalt spielt eine Rolle. Für das erste Kind gibt es einen Bonus von 500 Euro. Bei zwei oder mehr Kindern sind es nochmals 500 Euro. Insgesamt summiert sich der neue Bonus für neu angeschaffte Plug-in-Hybriden damit au auf 4.500 Euro.

Übrigens: Die Prämie gilt sowohl beim Kauf als auch beim Leasing, sofern das Fahrzeug mindestens 36 Monate gehalten wird. Ab dem 1. Juli 2027 will die Bundesregierung zudem prüfen, ob künftig reale CO₂-Emissionen im Fahrbetrieb als Förderkriterium herangezogen werden, um den tatsächlichen Elektroanteil bei Plug-in-Hybriden besser abzubilden. Insgesamt stehen bis 2029 drei Milliarden Euro zur Verfügung.