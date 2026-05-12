Designchef Karim Habib: Kia arbeitet heimlich an radikalem E-Sportwagen

Ja, definitiv. Wir haben das Projekt vor mehr als zwei Jahren als internes Projekt gestartet. Es stand unter dem Motto "Space and Speed". Kia bietet zahlreiche Fahrzeuge mit viel Raum, zum Beispiel SUVs oder sogenannte Monovolumes. Das Thema Geschwindigkeit und Sportlichkeit hatten wir ebenfalls schon – man denke an den Stinger. Dieser erreichte zwar möglicherweise nicht die höchsten Verkaufszahlen, war aber ein sehr wichtiges Fahrzeug für uns als Marke. Deshalb wollten wir sehen: Was könnten wir in der Elektro-Ära machen, um diesen Charakter und diese Werte ...