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Designchef Karim Habib: Kia arbeitet heimlich an radikalem E-Sportwagen

Kia-Designchef Karim Habib im Interview
Kia arbeitet heimlich an radikalem E-Sportwagen

Kia-Designchef Karim Habib erklärt im Interview, warum Sportwagen noch ihren Platz haben, wie ein elektrischer Nachfolger des Stinger aussehen könnte und weshalb sie trotz geringerer Verkaufszahlen wichtig für das Markenimage sind.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.05.2026
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Karim Habib - Kia - Chefdesigner
Foto: Kia

Sie haben kürzlich das Konzept Meta Turismo vorgestellt, einen elektrischen Sportwagen, der von einer Generation von Gamern inspiriert ist. Braucht es so etwas im Line-up von Kia und warum?

Ja, definitiv. Wir haben das Projekt vor mehr als zwei Jahren als internes Projekt gestartet. Es stand unter dem Motto "Space and Speed". Kia bietet zahlreiche Fahrzeuge mit viel Raum, zum Beispiel SUVs oder sogenannte Monovolumes. Das Thema Geschwindigkeit und Sportlichkeit hatten wir ebenfalls schon – man denke an den Stinger. Dieser erreichte zwar möglicherweise nicht die höchsten Verkaufszahlen, war aber ein sehr wichtiges Fahrzeug für uns als Marke. Deshalb wollten wir sehen: Was könnten wir in der Elektro-Ära machen, um diesen Charakter und diese Werte ...