Deutsche Städte mit den meisten Blitzern Die 40 einwohnerreichsten Städte im Ranking

Je nachdem, in welcher deutschen Stadt Sie wohnen und im Straßenverkehr unterwegs seid, ist die Wahrscheinlichkeit bei einer Geschwindigkeitsübertretung geblitzt zu werden, größer oder kleiner. Und diese Unterschiede sind teilweise massiv, wie die Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein für dieses Blitzer-Ranking ermittelte.

Über 70 Blitzer in Hamburg und Köln

Die meisten Blitzer stehen in Hamburg. In der Hansestadt gibt es täglich 77 Orte, an denen es Geschwindigkeitskontrollen geben könnte. Dahinter folgt Köln mit rund 71 Blitzern, Berlin schon mit größerem Abstand und circa 54 Blitzern. Platz 4 im Blitzer-Ranking geht an Stuttgart (rund 44 Blitzer), Platz 5 an Wuppertal (rund 37 Blitzer).

Blitzer im Verhältnis zur Straßenfläche

Für das Blitzer-Ranking ließ die Kanzlei aber nicht nur feste, mobile und teilstationäre Blitzer der 40 einwohnerreichsten Städte Deutschlands zusammenzählen. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu bekommen, wurden die ermittelten Werte zusätzlich ins Verhältnis zur jeweils vorhandenen Straßenfläche der einzelnen Städte gesetzt. Wuppertal weist mit 26,1 Blitzern pro Tag und 1.000 Hektar Straße den höchsten Wert auf, dahinter platzieren sich Bonn (24,1 Blitzer pro 1.000 ha) und Freiburg im Breisgau (23,6 Blitzer pro 1.000 ha).

Das andere Ende der Skala, also wenige Blitzer im Verhältnis zur Straßenfläche, markieren Städte wie: Duisburg: 2,9; Braunschweig: 2,8; Essen: 2,8; Krefeld: 1,2. Mit 0,7 Kontrollen pro Tag und 1.000 Hektar Straßenfläche gibt es in Magdeburg am wenigsten feste, mobile und teilstationäre Blitzer.

Von den vier Millionenstädten liegt Köln mit 17,5 Blitzern pro 1.000 Hektar Straßenfläche vorn, gefolgt von Hamburg mit 11,8 Messgeräten pro 1.000 Hektar Straße. Beide Städte liegen damit über dem bundesweiten Durchschnitt von 11,2 Blitzern pro 1.000 Hektar Straßenfläche. Die andere beiden Millionenstädte liegen weit unter diesem Wert: Berlin mit 5,4 und München mit 3,4 Blitzern pro 1.000 Hektar Straße.

Angepasste Geschwindigkeit oder Warn-App

Wer sich konsequent an die vorgegebene Geschwindigkeit hält, muss sich weder um Bußgelder noch um den Führerschein Sorgen machen. Manche behaupten sogar, es schone die Nerven und den Blutdruck. Für alle anderen könnten Warn-Apps infrage kommen. Hier weist die Kanzlei jedoch daraufhin, "dass solche Apps offiziell nur vor der Fahrt vom jeweiligen Fahrzeugführer verwendet werden dürfen."

Blitzer-Ranking Rang Stadt Ø Blitzer/Tag Ø Blitzer/Tag und 1.000ha Str. 1 Wuppertal 36,7 26,1 2 Bonn 29,8 24,1 3 Freiburg im Breisgau 19,9 23,6 4 Karlsruhe 35,7 22,3 5 Aachen 20,4 21,1 6 Stuttgart 43,9 20,9 7 Wiesbaden 25,1 20 8 Köln 71,1 17,4 9 Bielefeld 30 16,9 10 Lübeck 20,1 16,6 11 Chemnitz 22,6 15,7 12 Hannover 32,5 15,7 13 Mönchengladbach 21,9 15,5 14 Gelsenkirchen 15,8 13,5 15 Oberhausen 12,4 12,8 16 Hamburg 77 11,8 17 Frankfurt am Main 31,3 11,7 18 Leipzig 29,5 11,5 19 Dresden 27,1 11,4 20 Mannheim 16,1 10,8 21 Düsseldorf 23,6 10,5 22 Mainz 9,1 10 23 Rostock 8,4 8,6 24 Kiel 9,1 7,9 25 Kassel 7,2 7,6 26 Dortmund 21,6 7,4 27 Erfurt 9,4 6,8 28 Bochum 9,5 5,9 29 Bremen 11,7 5,7 30 Nürnberg 10,7 5,4 31 Berlin 54,4 5,4 32 Halle (Saale) 5,6 5,1 33 Augsburg 5,1 5 34 Münster 6,5 3,6 35 München 13,4 3,4 36 Duisburg 6,4 2,9 37 Braunschweig 4,1 2,8 38 Essen 6,3 2,8 39 Krefeld 1,4 1,2 40 Magdeburg 0,9 0,7 Durchschnitt 21,1 11,2

Umfrage 2469 Mal abgestimmt Sollten auch Privatpersonen Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr durchführen dürfen? Ja - dann steigt der Überwachungsdruck und die Zahl der Geschwindigkeits-Übertretungen geht zurück. Nein - das muss eine hoheitliche Aufgabe für qualifiziertes Personal bleiben. Dieses Land braucht keine Petz-Mentalität. mehr lesen

Fazit

Die Statistik der Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein scheint erfreulich aussagekräftig. Befragt wurden Presse- und Polizeistellen der 40 einwohnerreichsten Städte (Stand: Dezember 2022) und um ausgewerte Daten von Blitzer-Warn-Apps (November – Dezember 2022) ergänzt. Vor allem aber das Verhältnis von Blitzern und zur vorhandenen Straßenfläche in den jeweiligen Städten macht die Sache vergleichbar.