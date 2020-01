Die bestverkauften Autos weltweit 2019 Das sind die globalen Bestseller

Die Automobilmarktanalysten von focus2move haben für das Autojahr 2019 über 300 Datenquellen ausgelesen und in ein Top 10-Ranking der meistverkauften Autos weltweit überführt.

Toyota dominiert

Ganz oben in der globalen Hitparade steht mit dem Toyota Corolla ein japanisches Modell. Der Kompakte, der seit 1966 im Modellprogram von Toyota zu finden ist, wurde bislang fast 50 Millionen Mal produziert. Davon entfallen auf das Jahr 2019 rund 1,24 Millionen Exemplare, was den Corolla klar zur globalen Nummer eins stempelt. Schon 2018 führte der Japaner die Hitliste an. Bereits mit einem Respektabstand von fast 200.000 Exemplaren folgt, wie auch schon 2018, auf Rang zwei die Ford F-Series. Dennoch ist der Pickup zusammen mit dem Corolla das einzige Modell, das die Millionen-Marke knacken konnte. Der dritte Platz geht aber erneut an Toyota. Hier steht der mit dem RAV4 quasi die Keimzelle aller SUV-Modelle.

Tiguan steht vor Golf

Hans-Dieter Seufert

Ebenfalls unverändert gegenüber dem Vorjahr folgt auf Rang vier der Honda Civic. Von Platz sieben auf Rang fünf verbessern konnte sich der Honda CR-V. Erfolgreichstes Modell eines deutschen Herstellers ist der VW Tiguan auf Listenplatz sechs. 2018 stand der deutsche SUV noch auf dem fünften Platz. Von Rang 11 auf Platz sieben konnte der RAM Pickup klettern, der Toyota Camry rutschte von neun auf acht vor. Neuer Neunter ist der VW Golf, der im 2018er-Ranking noch auf dem sechsten Platz stand. Komplettiert werden die Top 10 der weltweiten Bestseller, wie auch schon 2018, vom Chevrolet Silverado.