Die Führungsetage von MG wünscht sich einen Leichtbau-Roadster

Die einst britische Automarke MG steht seit jeher für sportliche und leichte Roadster. In den vergangenen Jahren gab es allerdings immer weniger Fahrzeuge der Marke, die diese Philosophie verkörperten. Der MG TF war bis 2011 der letzte Roadster mit Verbrenner. Erst 2023 griff der neue chinesische Mutterkonzern SAIC die ursprüngliche DNA wieder auf und brachte den MG Cyberster auf den Markt.

Nun träumt Jozef Kaban, Vice President of Global Design, von einer noch sportlicheren Version, die es mit den Elektro-Sportwagen von Audi und Alpine aufnehmen kann, wie er in einem Interview mit dem britischen Automagazin Auto Express verrät. Er beschrieb "ein Auto, das allein durch sein geringes Gewicht sexy sein wird – wie eine Entgiftungskur, wissen Sie. Alles reduzieren, vielleicht sogar fast bis zur Leere." Könnte das ein neuer Leichtbau-Roadster werden, wie man sie aus MGs Vergangenheit kennt?

Man muss auf jeden Fall beachten, dass eine Gewichtsreduktion den fast zwei Tonnen schweren Cyberster womöglich noch sportlicher machen könnte. Im ersten Test von auto motor und sport aus dem Jahr 2024 wird das Fahrgefühl mit dem des Mazda MX-5 verglichen, wenn auch nicht ganz so leichtfüßig und verspielt, aber dennoch kurvenhungrig.

Sondermodelle sollen die Produktlebensdauer verlängern Ein Sportwagen mit zwei Sitzen ist allerdings nicht die einzige Vision der MG-Führungsriege. David Allison, Leiter von Produkt und Planung für Großbritannien bei MG, verrät Auto Express, dass er Sondermodelle der Flaggschiffmodelle auf den Markt bringen möchte. Es ist der Meinung, so die Langlebigkeit der einzelnen Modelle ausweiten und sichern zu können. Er wünscht sich dabei konkret einzigartige Farben für Lack und Sitze, sowie exklusive Felgen und Details.

Auf dem Goodwood Festival of Speed 2025 hat MG das Konzeptfahrzeug Cyberster Black vorgestellt. Dieses Modell zeigt, wie solch eine Sonderedition aussehen könnte. Die tiefschwarze Lackierung des Concept-Cars ist mit sehr feinen Glaspartikeln angereichert, was für einen besonderen Glanz sorgt. Außerdem gab es da noch die Cyberster Red Top Edition zum 100. Markenjubiläum. Vielleicht könnte MG künftig beides miteinander verbinden und einen sportlichen Roadster nach alter Manier mit luxuriösen Lackierungen bauen.