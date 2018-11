Mit Bezug auf den Hessischen Rundfunk berichtet die Automobilwoche, dass das KBA derzeit den Opel Astra auf mögliche illegale Abschalteinrichtungen untersucht. Es geht um bis vor Kurzem produzierte Motoren, die bereits die Euro-6-Norm erfüllen sollen. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte, dass das KBA laufend Fahrzeuge prüfe, wozu auch Autos mit älteren Stickoxid-Speicherkatalysatoren wie der Opel Astra oder Corsa gehörten. Dies sei noch nicht beendet.

Bereits im Oktober im Fokus des KBA

Bereits im Oktober rückten die Opel-Modelle Cascada, Insignia und Zafira aus den Jahren 2012, 2014 und 2017 in den Fokus der Behörde. Nach „Bild“-Informationen sollen 95.000 Exemplare dieser Modellreihen mit Euro 6-Norm über eine manipulierte Abgassoftware verfügen. Opel hat bereits reagiert und freiwillige Service-Updates für die Diesel-Modelle Zafira Tourer (2.0l und 1.6l), Cascada (2.0l) und die Vorgängergeneration des Insignia (2.0l) der Baujahre 2013 bis 2016 zwischen Februar 2017 und April 2018 gestartet.

In einer offiziellen Stellungnahme der Opel Automobile GmbH hieß es: „Betroffen waren ursprünglich rund 31.200 Fahrzeuge in Deutschland. Mehr als 22.000 wurden von Opel im Rahmen der freiwilligen Serviceaktion umgerüstet, so dass nur noch weniger als 9.200 Fahrzeuge von dem heute vom Ministerium angekündigten Rückruf betroffen wären.“ Zudem bestätigt Opel am 15.10.2018, „dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt an den Standorten Rüsselsheim und Kaiserslautern Untersuchungen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum Thema Emissionen durchführt.“

Opel hat 2016 90.000 Modelle nachgebessert

Die Vorwürfe sind nicht neu. Das KBA hatte 2016 neben Modellen anderer Autohersteller auch bei Zafira Tourer, Insignia und Cascada (Produktion bis Sommer 2016) auffällige Abgaswerte (NOx) entdeckt und Opel zu einer Software-Nachbesserung von 90.000 Fahrzeugen verpflichtet. Bei den Modellen schaltete ein zugeliefertes System die Abgasreinigung in einem definierten Temperaturfenster ab (Thermofenster) – dies geschah bei den meisten Fahrzeuge unter 10 Grad Celsius, bei Opel z.B. bereits bei 17 Grad.

