Neuzulassungen Elektroautos November 2022 Endspurt auf die Fördergelder, Tesla ganz vorn dabei

Zum 1. Januar 2023 wird in Deutschland das EU-weit höchste Subventionsprogramm für Elektroautos erheblich eingedampft, die staatliche Prämie für Neuwagenkäufer sinkt dann um mehrere tausend Euro, außerdem wird die Gesamtfördersumme gedeckelt. Das wissen natürlich auch die Hersteller und setzen entsprechend alles daran, vor dem Jahreswechsel noch möglichst viele Fahrzeuge ausliefern zu können.

So spricht das Marktforschungsinstitut Dataforce in einer neuen Meldung zu den deutschen Verkaufszahlen davon, dass es sich bei rund 35.000 Erstzulassungen von Elektroautos in Deutschland um sogenannte vorgezogene Neuzulassungen handelte. Also Fahrzeugkäufe, die von Privatkunden und vor allem gewerblichen Fuhrparkbetreibern (die ab September 2023 fördermäßig sogar ganz leer ausgehen) vorverlegt wurden, um noch die derzeit hohe Prämie zu erhalten. Im Zuge dessen sei auch der Flottenmarkt auf den höchsten jemals von Dataforce ermittelten Wert gestiegen.

Trotz dieser offensichtlichen Mitnahmeeffekte sind die absoluten Zahlen natürlich dennoch beeindruckend. 57.980 Pkw mit batterieelektrischem Antrieb (BEV) bedeuten angesichts der insgesamt 260.512 neu zugelassenen Pkw einen neuen Rekord, der Marktanteil lag im November bei 22,3 Prozent. Damit konnten sich die Elektroautos im Vergleich zum Vorjahres-November um 44 Prozent steigern.

Elektroauto Neuzulassungen November 2022

Bei besonders starken Sprüngen ist stets auch Tesla nicht weit, so auch im November. 10.430 der 57.980 erstmals zugelassenen E-Pkw im November gehen auf das Konto des US-Herstellers, das ist schon eine bemerkenswerte Zahl. Bemerkenswert außerdem sowohl bei Tesla als auch bei VW: Entgegen dem SUV-Trend lagen bei beiden Herstellern im November klar die Limousinen-Varianten in Führung, bei Tesla das Model 3 deutlich vor dem Model Y und bei VW der ID.3 mit klarem Abstand zu ID.4 und ID.5.

Tesla ist im November auch unumstrittener Sieger in der Zulassungsstatistik und hat auf den zweitplatzierten Fiat 500E fast 3.000 Einheiten Vorsprung. Aber auch an anderer Stelle gibt es ein paar interessante Details zu erspähen. So zum Beispiel den ersten echten Aufschlag des neuen ID.Buzz von VW, der sich mit (noch ein bisschen schüchternen) 634 Neuzulassungen erstmals unter die Top 30 mischt. Aber auch den starken Erfolg des kleinen Dacia Spring, der mit über 2.000 Neuzulassungen an Platzhirschen wie dem Hyundai Kona oder dem Opel Mokka vorbeifährt.

Elektroauto-Neuzulassungen Top 20 November 2022 Modellreihe November 2022 Jan.-November 2022 MINI COPER SE 1.112 10.137 SKODA ENYAQ 1.121 10.921 PEUGEOT E-208 1.154 7.499 MERCEDES EQA 1.155 5.402 SMART FORTWO 1.434 7.955 HYUNDAI IONIQ5 1.475 11.248 AUDI E-TRON 1.486 11.023 VW E-UP 1.487 10.998 AUDI Q4 E-TRON 1.498 10.198 HYUNDAI KONA E 1.647 13.677 POLESTAR 2 1.669 6.097 RENAULT MEGANE E-TECH 1.728 5.520 OPEL MOKKA 2.031 9.613 DACIA SPRING 2.035 10.308 CUPRA BORN 2.089 9.161 VW ID.4, ID.5 2.871 17.656 VW ID.3 3.619 16.421 TESLA MODEL Y 3.867 28.044 FIAT 500 E 3.904 23.123 TESLA MODEL 3 6.811 24.275

Noch ein Blick auf die meistverkauften Marken: Bei den rein elektrisch angetriebenen Modellen (BEV) hat Tesla seit September VW überholt. Die US-Marke ist im bisherigen Jahresverlauf 2022 von Januar bis November mit insgesamt 52.462 deutschen Neuzulassungen führend vor VW (46.403 Neuwagen) und Hyundai (26.510 Neuwagen).

Die Top 50 der meistverkauften Elektroautos in Deutschland zeigen wir Ihnen in der Bildergalerie. Übrigens, wenn Sie auch selbst in Zukunft stromern möchten: In diesem Beitrag listen wir stets aktualisiert die neuesten Elektroauto-Leasing-Schnäppchen auf.

Fazit

Die bereits erwartete Rallye zum Jahresende und damit zur auslaufenden Förderung von Neufahrzeugen in Höhe von bis zu 9.000 Euro hat im November voll eingesetzt. Nach einer Marktanalyse werden in großer Zahl auch Käufe vorgezogen, die eigentlich erst für das kommende Jahr geplant waren. Im Zuge dessen steigt der Marktanteil der Elektroautos im November auf über 20 Prozent. Klarer Sieger ist dabei Tesla als mit Abstand stärkste Marke des Monats.