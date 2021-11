Neuzulassungen Elektro-Autos Oktober 2021 Tesla wieder weit nach hinten durchgereicht

Der Pkw-Markt in Deutschland kollabiert, aber die E-Autos feiern Rekorde. Der Oktober wurde vor allem zum Festival für kleine Kompakt-Stromer.

Im vergangenen Monat war Autodeutschland aus dem Häuschen, Tesla hätte mit dem Model 3 um Haaresbreite die Verkaufszahlen des VW Golf geknackt und damit den Titel als meistverkauftes Auto des Monats abgeräumt. Das war auch der Tagespresse einige Schlagzeilen wert, ohne dass dort jedoch einige Sondereffekte berücksichtigt wurden: Der allgemeine Neufahrzeugmarkt in Deutschland ist – Stichwort Halbleiterkrise – weiterhin im Sturzflug, die Werke können schlicht keine zusätzlichen Autos bauen, bestellt oder nicht. Das heißt im Oktober ein Minus um minus 34,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und insgesamt 178.683 Pkw Neuzulassungen. Besonders betroffen sind hiervon die typischen "Brot-und-Butter-Modelle", weil die Hersteller mit den begrenzten Ressourcen natürlich bevorzugt Modelle mit höheren Margen produzieren.

Hans-Dieter Seufert Erreicht im Oktober nur noch ein Zehntel der September-Neuzulassungen: Tesla Model Y

Effekt 2 ist der von Tesla traditionell zum Quartalsende gezündete Auslieferungs-Booster, der die Neuzulassungen des Model 3 auf sagenhafte 6.828 Einheiten gepusht hat, so viel wie noch nie in einem Monat zuvor. Das hat sich dann – auch da herrscht eine gewisse Tradition – im Oktober wieder erledigt: Der zurückliegende Monat sortiert das Model 3 wieder weit jenseits des Siegertreppchens ein, überholt selbst vom doppelt so alten BMW i3. Auch das im September forsch nach vorn gefahrene Model Y gibt sich im Oktober bescheiden und erreicht gerade ein Zehntel der Neuzulassungen verglichen mit dem Vormonat.

Elektroauto-Neuzulassungen Oktober 2021

Eine leichte Bremsspur ist dabei auch bei den Elektroautos zu entdecken. Nach fast 60 Prozent Zulassungsplus im September sank dieses im Oktober auf plus 32,0 Prozent, der Marktanteil an den Neuzulassungen bleibt damit unverändert bei 17,1 Prozent und fällt damit wieder leicht hinter den der Diesel-Pkw (17,3 Prozent im Oktober) zurück. Insgesamt wurden im Oktober 30.560 Elektroautos neu zugelassen, die Gesamtzahl der BEV-Neuzulassungen von Januar bis Oktober erreicht damit die Marke von 267.255 Fahrzeugen.

Top 20 E-Autos Oktober ´21

Elektroauto-Neuzulassungen Oktober 2021 Modellreihe Oktober 2021 Jan.-Oktober 2021 Kia E-NIRO 608 5.080 Audi Q4 E-Tron 628 2.615 Renault TWINGO 629 4.878 Audi E-TRON 633 6.730 Mercedes EQA 783 3.960 Opel MOKKA E 798 4.825 Opel CORSA E 889 8.401 Peugeot E-208 896 6.059 MINI Cooper SE 956 7.339 Hyundai KONA 968 14.688 VW ID.4 1.022 10.233 Hyundai IONIQ5 1.052 4.369 VW UP 1.087 22.977 Fiat 500 E 1.258 9.500 Tesla MODEL 3 1.359 25.341 BMW I3 1.417 9.410 Skoda ENYAQ 1.790 10.461 VW ID.3 2.145 23.684 Smart FORTWO 2.195 13.953 Renault ZOE 2.209 15.965

Ein paar Besonderheiten hat auch der Oktober zu bieten. Spektakuläre Neuzugänge gibt es keine, aber der Peugeot E-Rifter trägt sich mit scheuen neun Neuzulassungen erstmals in die Tabelle ein. Tüchtig Fahrt aufgenommen hat neben dem Mercedes-Flaggschiff EQS am genau entgegengesetzten Ende der Preis-Leistungs-Skala der Dacia Spring. Und: Der neue Kia EV6 fährt weiter in der Tabelle vor. Wo er mal landen könnte, zeigt der Plattformkollege Hyundai Ioniq 5, der schon mitten unter den Top 10 herumstromert. Richtig abgeräumt haben im Oktober allerdings ein Kompakter und zwei Kleine: VW ID.3, Smart EQ Fortwo und Renault Zoe teilen sich die ersten drei Plätze mit fast identischen Absatzzahlen.

Umfrage 136154 Mal abgestimmt Wird ihr nächster Pkw ein Elektroauto? Nein, ich warte noch ab und bleibe beim Verbrenner. Ja, jetzt ist die Zeit gekommen. mehr lesen

Fazit

Gebremster Schaum bei den E-Neuzulassungen, die nach einem spektakulären 60-Prozent-Plus im Vormonat wieder auf einen Zuwachs von "nur noch" 32 Prozent kommen. Auch der Höhenflug von Tesla ist erwartungsgemäß zum Beginn des vierten Quartals wieder beendet. Aktuell sind vor allem Elektroautos der Kompakt- und Klein(st)wagenklasse beliebt.