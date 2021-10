Neuzulassungen Elektro-Autos September 2021 Tesla zündet den Elektro-Turbo

Das war ein typischer Musk-Move: Wie inzwischen gewohnt, ballert Tesla zum Quartalsende aus vollen Rohren. Doch so massiv hat der E-Auto-Pionier den Markt in Deutschland noch nie dominiert wie im September. Um Haaresbreite hätte das Tesla Model 3 sogar den VW Golf als meistverkauftes Auto in Deutschland überholt. Das wird in Wolfsburg zu Schluckbeschwerden führen.

Gekennzeichnet war der September einmal mehr durch die Halbleiterkrise, wegen der die Hersteller mit stramm angezogener Handbremse produzieren, die Zulassungszahlen sind entsprechend desaströs. 196.972 Neuzulassungen in Deutschland insgesamt, ein Minus gegenüber dem Vorjahresmonat von 25,7 Prozent. Damit schwenken die Neuzulassungen insgesamt in den Monaten seit Januar gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 erstmals ins Minus – und das vergangene Jahr war "dank" Corona auch schon zum fürchten.

Elektroauto-Neuzulassungen Spetember 2021

Nur bei den E-Autos gehen die Zahlen durch die Decke: Plus 58,8 Prozent, 33.655 Neuzulassungen verzeichnen die Modelle mit Ladekabel. Der Marktanteil der E-Pkw steigt damit auf 17,1 Prozent und überholt erstmals die Zahl der neuen Diesel-Pkw (die kamen im September auf 15,9 Prozent Marktanteil). Damit einher geht ein weiterer Rückgang des duchschnittlichen CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte auf 111,6 g/km.

Zurück zu Tesla: Während allerorten auf Sparflamme produziert wird, hat Tesla einen beispiellosen Run hingelegt. Sage und schreibe 6.828 Model 3 wurden im September bei den Zulassungsstellen registriert. Um das ins Verhältnis zu setzen: Um Haaresbreite beziehungsweise um gerade einmal 58 Fahrzeuge hat es das Model 3 verpasst, am Golf vorbeizuziehen. Immerhin: Den Titel als meistverkauftes E-Auto in den ersten drei Quartalen hat das Model 3 mit diesem Rekordergebnis erobert.

Kia Neuzugang des Monats: Der Tesla Model Y

Der E-Markt wächst indes auch in Sachen Vielfalt, gleich drei neue Elektroautos meldeten sich im September erstmals zum Dienst. Neben dem Citroën Berlingo und dem Mercedes EQB ist der im Wortsinn steilste Neuzugang der Kia EV6. Von dem werden wir noch mehr hören, das ist sicher. Denn der Hyundai-Kia-Konzern gehört auf dem Elektroauto-Markt in Deutschland inzwischen zu den ganz großen Nummern.

Elektroauto-Neuzulassungen September 2021 Mazda MX-30 477 2.351 100,0 Renault TWINGO 513 4.249 23,6 Opel MOKKA 565 4.027 34,0 Porsche TAYCAN 570 3.177 97,2 Audi Q4 598 1.987 21,2 Kia NIRO 700 4.472 69,1 Audi E-TRON 779 6.097 65,1 Opel CORSA E 812 7.512 63,4 BMW I3 969 7.993 75,4 Hyundai IONIQ5 1.010 3.317 17,6 VW ID.4 1.019 9.211 16,9 Tesla MODEL Y 1.073 1.937 7,5 Fiat 500 E 1.091 8.242 100,0 Hyundai KONA 1.289 13.720 72,8 VW E-UP 1.452 21.890 40,2 Renault ZOE 1.536 13.756 76,4 Smart FORTWO 1.598 11.758 71,8 Skoda ENYAQ 2.027 8.671 74,0 VW ID.3 2.694 21.539 39,6 Tesla MODEL 3 6.828 23.982 92,3

Und sonst so? Auffällig ist, dass das Thema E-Transporter offenbar deutlich weniger zündet, als es die Hersteller gerne hätten. Obwohl vom kleinen Kombi wie dem Opel Combo bis zu großen Kästen wie dem VW Transporter eine wirklich reichhaltige Auswahl bereit steht, kommt keines dieser Modelle über zweistellige Verkaufszahlen hinaus.

Fazit

Da darf man durchaus den Hut ziehen: Während branchenweit die Bänder in den Fabriken nur mit halbem Tempo laufen und die Verkaufszahlen wegen des Halbleitermangels im Keller sind, verkauft Tesla so viele Autos wie noch nie in einem Monat. Fast hätte das Model 3 sogar den VW Golf als meistverkauftes Auto in Deutschland vom Thron gestoßen.