Elektroauto Verkaufszahlen 2020 weltweit (BEV/PHEV) Die weltweit meistverkauften Stromer – Europa führt

Gewaltiger Aufschwung in Corona-Zeiten: Während die Absatzzahlen von Pkw insgesamt weltweit in den Keller rauschten, feierten die elektrisch angetriebenen Autos einen enormen Aufschwung, wie der Datendienstleister EV-Volumes nun ermittelt hat. Besonders stark stiegen die Absatzzahlen in Europa (EU und EFTA) an, wo ein Zuwachs um 137 Prozent Prozent zu verzeichnen war. EV-Volumes zählt dabei sowohl rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) als auch Plug-in-Hybride (PHEV) zusammen.

Elektroauto Neuzulassungen weltweit 2020

Weltweit stiegen die Zulassungszahlen gegenüber dem Jahr 2019 um 43 Prozent. Ihren Anteil am Gesamtmarkt konnten die Elektriker damit deutlich steigern, er stieg auf 4,2 Prozent an. Das starke Wachstum in Europa führt dazu, dass diese Region den bisherigen Spitzenreiter China als wichtigster Elektro-Markt auf Platz zwei verwiesen hat. 1,34 Millionen BEV und PHEV wurden 2020 in China neu zugelassen, 1,4 Millionen in Europa. Dabei hat vor allem der Boom in Deutschland für das Wachstum gesorgt: Mit rund 398.000 Neuzulassungen von extern aufladbaren Fahrzeugen liegt Deutschland nun auf Platz zwei weltweit. Zum Vergleich: USA rd. 328.000 PHEV/BEV, der zweitgrößte europäische Markt ist Frankreich mit rund 194.000 Einheiten, das Elektroauto-Musterland Norwegen kam 2020 auf rund 108.000 Neuzulassungen.

Dabei ist in keinem anderen Land der Anteil von Plug-in-Hybriden so groß wie in Deutschland, diese Variante stellt rund die Hälfte der Neuzulassungen von (teil)elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Global führen die E-Autos vor den Plug-in-Hybriden mit 69 zu 31 Prozent. Insgesamt wurden weltweit im Jahr 2020 rund 3,24 Millionen BEV und PHEV abgesetzt, eine Steigerung um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Trend wird sich nach Meinung der Analysten von EV-Volumes im laufenden Jahr fortsetzen, für 2021 rechnen sie mit 4,6 Millionen Neuzulassungen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden weltweit.

Top 20 meistverkaufte PHEV/BEV weltweit Marke/Modell Verkaufszahlen Dezember 2020 Verkaufszahlen Gesamtjahr 2020 Tesla Model 3 65.109 365.240 Wuling HongGuang Mini EV 33.489 119.255 Renault Zoe 16.372 100.431 Tesla Model Y 16.055 79.734 Hyundai Kona Elektro 12.381 65.075 VW ID.3 28.108 56.937 Nissan Leaf 8.383 55.724 Audi e-Tron 6.801 47.928 Baojun E-Series 8.992 47.704 GW Ora R1 / Black Cat 10.010 46.796 GAC Aion S 5.397 45.626 VW Passat PHEV 5.560 44.515 BYD Qin Pro EV 3.713 41.621 VW E-Golf 2.874 41.096 SAIC MG ZS EV 5.940 40.726 BMW 530e 3.626 40.515 Chery EQ 7.024 38.215 Kia Niro Elektro 4.291 37.676 Mitsubishi Outlander PHEV 2.936 34.861 Li Xiang One PHEV 6.126 33.186

Daten-Quelle: EV-Volumes

Ein Blick auf die 20 meistverkauften Modelle weltweit bringt die eine oder andere Überraschung. Das weltweit am zweithäufigsten verkaufte Modell beispielsweise dürfte außerhalb Chinas wohl kaum jemandem etwas sagen, es ist der Wuling Hongguang Mini. Das Informationsdefizit können wir aber beheben, in diesem Beitrag stellen wir den Dreimeter-Zwerg mit E-Antrieb ausführlich vor.

Platz eins geht, das hätten wohl die meisten erraten, an Tesla mit dem Model 3, das die Marke über 365.000 Mal verkaufen konnte. Insgesamt hat Tesla laut EV-Volumes die halbe Million nur ganz knapp verpasst – 499.535 Neuzulassungen im Jahr 2020. Der Blick auf die Markentabelle macht allerdings deutlich, dass von hinten ein Hersteller mit Siebenmeilenstiefeln angerauscht kommt: VW konnte dank E-Golf und dem erst im Herbst gestarteten ID.3 kräftig Boden auf den Marktführer gut machen, der Passat GTE mit fast 45.000 Neuzulassungen zahlt zusätzlich auf das Elektro-Konto ein.

Top 20 Elektroauto-Hersteller weltweit Marke Neuzulassungen 2020 Tesla 499.535 Volkswagen 220.220 BYD 179.211 SGMW 170.825 BMW 163.521 Mercedes 145.865 Renault 124.451 Volvo 112.993 Audi 108.367 SAIC 101.385 Hyundai 96.456 Kia 88.325 Peugeot 67.705 Nissan 62.029 GAC 61.830 Great Wall 57.452 Toyota 55.624 Chery 45.599 Porsche 44.313 NIO 43.728

Daten-Quelle: EV-Volumes

Generell wird man beim Blick auf die Top 20, sei es bei den Marken oder den Modellen, einen deutlichen Unterschied zur gängigen "Stammtisch"-Meinung feststellen. Denn Japaner, Koreaner und Europäer können Tesla durchaus Paroli bieten und sind längst nicht so abgehängt, wie oft behauptet wird. Im Gegenteil dürfte die Jagd auf den Marktführer gerade erst eröffnet sein.

Fazit