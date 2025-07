Elektroauto-Zulassungen weltweit: E-Autos erobern den Weltmarkt

Der globale Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) wächst weiter. Laut der neuesten Analyse von PwC Autofacts und Strategy& zeigt das erste Halbjahr 2025 trotz wachsender politischer Unsicherheiten und starken Herausforderungen zum Beispiel durch Zölle einen ungebrochenen Trend zur Elektromobilität. China treibt das Wachstum an, während Europa mit neuer Dynamik aufholt, aber im globalen Vergleich an Bedeutung verliert.

China bleibt der Haupttreiber dieser Entwicklung. Die Zahl der neu zugelassenen BEVs stieg dort auf rund 3,7 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 47 % gegenüber dem Vorjahr. Über 60 % aller weltweiten Elektro-Neuzulassungen entfallen auf China. Hersteller wie BYD, Nio und SAIC profitieren dabei von einer schier unüberschaubaren Anzahl von Modellen, niedrigen Preisen und nicht zuletzt staatlicher Förderung.

Für deutsche und europäische Hersteller bleibt der chinesische Markt schwierig. Ihr Marktanteil bei BEVs ist laut PwC deutlich gesunken. Im ersten Halbjahr 2025 fielen ihre Verkaufszahlen in China um 32% im Vergleich zum Vorjahr. Gründe sind der zunehmende Wettbewerb durch heimische Konkurrenten und wachsende Hürden wie neue Zölle und kompliziertere Zulassungsbedingungen.

Während chinesische Anbieter expandieren, erlebt Europa eine Aufbruchstimmung. Im ersten Halbjahr 2025 wurden 1,2 Millionen BEVs zugelassen, so viele wie nie zuvor in einem ersten Halbjahr. Der Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr resultiert laut PwC aus verschärften CO₂-Flottengrenzwerten, die Autohersteller zu mehr emissionsarmen Fahrzeugen zwingen.

Gemischte Bilanz für deutsche Hersteller

Deutsche Automobilhersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz zeigen unterschiedliche Entwicklungen. In China verlieren sie Marktanteile, während sie in Europa vom Marktwachstum profitieren und ihre BEV-Absätze steigern. Ein echter Durchbruch chinesischer Marken in Europa lässt weiter auf sich warten.