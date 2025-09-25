EU Neuzulassungen August 2025: Alles mit Strom und Autos aus China laufen

Im August 2025 legt der Neuwagenmarkt in der EU um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Wie der europäische Automobilherstellerverband ACEA mitteilt, konnten in der Europäischen Union insgesamt 677.786 Autos verkauft werden. In der Bilanz nach acht Monaten liegt der EU-Neuwagenmarkt damit 0,1 Prozent über dem Vorjahr. Bislang konnten die Autobauer im Jahr 2025 in der EU 7.168.848 Autos absetzen.
In Gesamteuropa wächst der Markt im August um 4,7 Prozent auf 791.349 Neuzulassungen. In der Acht-Monats-Bilanz stehen hier 8.691.840 Neuwagen und ein Plus von 0,4 Prozent.
Auch wenn fast alle Märkte in Europa im August zulegen konnten, wird das Wachstum überwiegend von den Volumenmärkten getragen. Deutschland legt im August um 5,0 Prozent auf 207.229 Neuzulassungen zu. Frankreich steuert 87.849 Neuwagen (+ 2,2 %) bei und Spanien 61.315 Neuzulassungen (+ 17,2 %). In Italien gingen die Neuzulassungen allerdings um 2,7 Prozent auf 67.322 Neuzulassungen zurück. Einen Rückgang um 2,0 Prozent auf 82.908 Neuzulassungen meldet Großbritannien.
Alles mit Strom wächst
Profitieren vom positiven August-Ergebnis konnten alle elektrifizierten Modelle. Die reinen Elektroautos konnten um 30,2 Prozent auf 120.797 Neuzulassungen zulegen. Für die PHEV-Modelle ging es um 54,4 Prozent aufwärts auf 70.545 Neuzulassungen. Die Hybridmodelle legen um 14,1 Prozent auf 229.970 Neuzulassungen zu. Die Benziner verlieren im August um 16,3 Prozent auf 178.156 Neuzulassungen. Die Diesel sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Für die Selbstzünder ging es um 17,5 Prozent abwärts auf nur noch 59.327 Neuzulassungen.
In der bisherigen Jahresbilanz schneiden sich die Hybridmodelle mit einem Anteil von 34,7 Prozent das größte Stück aus dem Neuzulassungskuchen ab. Die noch zweite Geige spielen die Benziner mit einem Marktanteil von 28,1 Prozent. Mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent lassen die reinen Elektroautos die Diesel (9,4 %) bereits klar hinter sich. Von hinten nähern sich bereits die PHEV-Modelle, die bislang einen Marktanteil von 8,8 Prozent erreichen.
Chinesen boomen, VW bleibt Marktführer
Betrachtet man die Entwicklung der einzelnen Marken, so zeigt sich deutlich, dass europäische Kunden immer stärker zu chinesischen Modellen greifen. BYD kommt im Jahresverlauf auf 67.632 Neuzulassungen und ein Plus von 244 Prozent. SAIC (MG) steht nach acht Monaten bei 136.629 verkauften Autos nicht nur vor Seat und Nissan, sondern auch bei einem Plus von 33,1 Prozent. Nicht vom E-Auto-Boom profitieren kann weiterhin Tesla. Die Amerikaner konnten in 2025 bislang nur 85.673 Autos absetzen und liegen so um 42,9 Prozent unter Vorjahr.
Marktführer in der EU bleibt nach acht Monaten der VW-Konzern mit einem Marktanteil von 27,5 Prozent, vor der Stellantis-Gruppe mit 15,9 Prozent und der Renault-Gruppe mit 11,4 Prozent. Stärkste Einzelmarke ist VW mit 11,4 Prozent, gefolgt von Toyota (7,7 %) und Skoda (6,5 %). Auf den weiteren Rängen folgen Renault (6,1 %), BMW (5,9 %), Peugeot (5,3 %), Dacia (5,2 %) und Mercedes (5,0 %).