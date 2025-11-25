EU-Neuzulassungen Oktober 2025: Elektro legt zu, Verbrenner verlieren zweistellig

Die EU-Neuzulassungen haben ihren vorsichtigen Aufwärtstrend im Oktober 2025 bestätigt. Im Vergleich zum Oktober 2024 wuchs der EU-Automarkt um 5,8 Prozent. Von Januar bis Oktober kamen die europäischen Märkte auf ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Trotz vier Monaten in Folge mit Wachstum bleibt das Gesamtvolumen weiterhin klar unter dem Niveau vor der Pandemie – der Markt stabilisiert sich, ohne wirklich Fahrt aufzunehmen.

Neuzulassungen in Deutschland +0,5% Die Märkte in den einzelnen Ländern entwickelten sich uneinheitlich: Von den drei Ländern mit den meisten Neuzulassungen – Deutschland, Frankreich und Italien – konnte von Januar bis Oktober 2025 nur Deutschland ein leichtes Plus von 0,5 Prozent auf 2,348 Millionen Neuzulassungen verzeichnen. Die Märkte in Frankreich (1,326 Mio.) und Italien (1,293 Mio.) schrumpften um 5,4 und 2,6 Prozent.

Gleichzeitig verändert sich der Automarkt: Der Anteil elektrifizierter Antriebe steigt, während reine Diesel und Benziner deutlich weniger gefragt sind. Den höchsten Anteil an den Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union haben Hybridantriebe.

BEV steigen auf 16,4 Prozent Marktanteil Der Anteil von Elektroautos steigt weiter an. Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) erreichten bis Oktober einen Marktanteil von 16,4 Prozent – nach 13,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden 1.473.447 neue BEV zugelassen. Wachstum kam vor allem aus den vier größten Märkten: Deutschland legte um kräftige 39,4 Prozent zu, Belgien um 10,6 Prozent, die Niederlande um 6,6 Prozent und Frankreich um 5,3 Prozent. Im Jahresvergleich steht ein deutliches Plus von 38,6 Prozent.

Hybrid bleibt Nummer eins – Plug-in-Hybride mit hoher Dynamik Der Anteil von Autos mit Hybridantrieb (HEV) steigt auf 34,6 Prozent. 3.109.362 neue HEV rollten in den ersten zehn Monaten 2025 auf die Straßen. Die größten Märkte verzeichneten zweistellige Zuwächse: Spanien (+27,1 %), Frankreich (+26,3 %) und Deutschland (+10,3 %). In Italien wuchs der Hybridanteil um 8,9 Prozent.



Plug-in-Hybride (PHEV) wachsen noch stärker. 819.201 Neuzulassungen bedeuten ein Plus von 43,2 Prozent sowie einen Marktanteil von 9,1 Prozent – nach 7 Prozent im Vorjahr. Besonders in Spanien (+109,6 %), Italien (+76,5 %) und Deutschland (+63,4 %) wächst der Anteil der Hybridautos mit Lademöglichkeit.

ACEA Die Marktanteile der Antriebsarten bei den EU-Neuzulassungen im Oktober 2025.

Benziner und Diesel brechen weiter ein Die Verbrenner setzen ihren Abwärtstrend fort, bleiben jedoch mit 3,6 Prozent Marktanteil die gefragteste Antriebsform in der EU. Benziner verloren bis Oktober 18,3 Prozent, mit deutlichen Rückgängen in allen großen Märkten: Frankreich (-32,3 %), Deutschland (-22,5 %), Italien (-16,9 %) und Spanien (-13,7 %). Ihr Marktanteil fällt von 34 auf 27,4 Prozent. Diesel verlieren noch stärker: minus 24,5 Prozent im Jahresvergleich. Der Marktanteil sinkt auf 9,2 Prozent. Im reinen Oktobervergleich zeigt die Kurve klar nach unten – minus 14,3 Prozent bei Benzinern, minus 21,9 Prozent bei Dieseln.

VW verkauft in der EU die meisten Autos Den größten Anteil an den Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union hat Volkswagen: Die Marke kommt von Januar bis Oktober 2025 auf 1,017 Millionen neue Autos und 11,3 % Anteil (+5,3 %). Der gesamte Volkswagen-Konzern kam mit allen Marken auf 2,478 Millionen Neuzulassungen, das sind 5,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das stärkste Wachstum hatten Cupra (+38,6 %) und Seat (+ 10,6 %).

Der Stellantis-Konzern liegt mit 1,416 Millionen Neuzulassungen und 15,8 Prozent Marktanteil von Januar bis Oktober 2025 auf Platz zwei. Klare Nummer eins der Stellantis-Marken ist Peugeot mit 478.723 Neuzulassungen. Das größte Wachstum lieferte Alfa Romeo: plus 38,6 % und 34.425 Neuzulassungen.

Während Stellantis sechs Prozent weniger Neuzulassungen verzeichnete, legte die Nummer drei zu: Die Renault-Gruppe mit Renault, Dacia und Alpine brachte von Januar bis Oktober 2025 sieben Prozent mehr neue Autos auf die Straßen der EU, insgesamt 1,018 Millionen neue Pkw. Renault (545.923 Zulassungen) wuchs um 7,2 Prozent, Dacia (439.954) um 5,9 Prozent und Alpine (2.990) um 12,1 Prozent.

