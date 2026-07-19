Fahren Sie auch eine Senioren-Marken? So alt sind Deutschlands Autokäufer

Die Daten beziehen sich auf sämtliche privaten Pkw-Neuzulassungen von Januar bis Juni 2026 des Kraftfahrt-Bundesamt und wurden von der Motor Presse Stuttgart ausgewertet. Demnach sind bei einigen Herstellern mehr als jeder zweite Käufer bereits mindestens 60 Jahre alt ist.

Diese Marken haben die ältesten Käufer Den höchsten Altersdurchschnitt aller ausgewerteten Marken erreicht Mitsubishi. Private Neuwagenkäufer sind dort im Mittel 58,1 Jahre alt. Direkt dahinter folgen Subaru mit 57,9 Jahren, Lexus mit 56,9 Jahren sowie Honda mit 56,5 Jahren. Auch Nissan, Porsche, Suzuki und Toyota liegen mit durchschnittlich mindestens 55 Jahren deutlich über dem Gesamtniveau.

Noch deutlicher wird das Bild beim Anteil der Käufer ab 60 Jahren. Bei Mitsubishi gehören 58,5 Prozent der privaten Neuwagenkäufer zu dieser Altersgruppe. Subaru kommt auf 57,4 Prozent, Honda auf 54,1 Prozent. Auch Lexus, Suzuki, Nissan und Toyota erreichen jeweils Anteile von rund der Hälfte oder mehr.

Tesla und Seat gehören zu den jüngsten Marken Am anderen Ende der Statistik steht Tesla. Das Durchschnittsalter privater Käufer liegt hier bei lediglich 42,7 Jahren und damit rund 15 Jahre unter dem Spitzenreiter Mitsubishi. Mehr als 72 Prozent der Tesla-Käufer sind jünger als 50 Jahre, allein die Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren stellt mit 32,4 Prozent den größten Anteil. Käufer ab 60 Jahren machen lediglich 12,6 Prozent aus.

Ebenfalls vergleichsweise jung ist die Kundschaft bei Seat mit einem Durchschnittsalter von 47,7 Jahren. Dahinter folgen Cupra mit 47,8 Jahren, Leapmotor mit 48,8 Jahren und Polestar mit 49,0 Jahren. Auch diese Marken erreichen deutlich höhere Anteile bei Käufern unter 40 Jahren als viele klassische Hersteller.

Deutsche Premiummarken liegen im Mittelfeld Volkswagen gehört zwar zu den volumenstärksten Marken Deutschlands, die Altersstruktur der privaten Käufer unterscheidet sich aber kaum vom Gesamttrend. Das Durchschnittsalter liegt im ersten Halbjahr 2026 bei 51,8 Jahren. Mehr als 37 Prozent der privaten Neuwagenkäufer sind mindestens 60 Jahre alt, weitere rund 25 Prozent gehören zur Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren. Damit entfallen deutlich mehr als 60 Prozent aller privaten VW-Neuzulassungen auf Käufer ab 50 Jahren.

Top 10 der jüngsten Auto-MArken in Deutschland

Besonders junge Käufer spielen dagegen eine deutlich kleinere Rolle. Die Altersgruppen unter 40 Jahren kommen zusammen auf weniger als ein Viertel aller privaten Volkswagen-Neuzulassungen.

Auch die anderen großen deutschen Hersteller bewegen sich überwiegend im oberen Mittelfeld. Audi erreicht ein durchschnittliches Käuferalter von 53,8 Jahren, Mercedes-Benz kommt auf 53,1 Jahre und BMW auf 52,5 Jahre.