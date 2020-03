Fahrzeugbestand in Deutschland 2019 Mehr Autos, mehr VW, mehr SUV

Den größten Anteil am Bestand haben die Personenkraftwagen mit 47.715.977 Einheiten, wobei die Marke VW mit einem Anteil von 21,1 Prozent am zahlreichsten vertreten ist. Auf den Plätzen dahinter folgt Mercedes mit 9,4 Prozent, Opel mit 9,1 Prozent. Bei den Importmarken vereinigt mit Stand 1.1.2020 Skoda die meisten Zulassungen. Die tschechische Automarke kommt auf 4,8 Prozent (+ 5,9 Prozent). Dahinter folgt Renault mit einem Anteil von 3,7 Prozent (-1,1 %) sowie Hyundai und Toyota mit 2,7 Prozent (+7,0% beziehungsweise -0,2 %).

SUV, Womos und Geländewagen boomen

Nach Fahrzeugsegmenten betrachtet gab es bei den SUV eine Steigerung von 19,8 Prozent, gefolgt von den Wohnmobilen mit plus 10,6 Prozent und den Geländewagen mit einem Zuwachs von 8,1 Prozent.

Der Anteil der Benziner liegt in Deutschland bei 65,9 Prozent, die Diesel-Motorisierungen halten 31,7 Prozent. Erhebliche Steigerungen gibt es nach wie vor bei den alternativen Antriebsarten. Die reinen E-Auto legten um 64,3 Prozent zu, die Hybrid-Modelle um 58,0 Prozent. Allerdings liegen die Anteile auf einem sehr geringen Niveau. So stieg die Quote der Elektro-Pkw von 0,2 Prozent (83.175) auf 0,3 Prozent (136.617) und die der Hybrid-Pkw von 0,7 Prozent (341.411) auf 1,1 Prozent (539.383) an. Die Anzahl an Plugin-Hybridfahrzeugen wuchs von 66.997 auf 102.175 (+52,5 %) an. Ihr Anteil verdoppelte sich auf 0,2 Prozent. Flüssiggasangetriebene Pkw (371.472/-6,1 %) waren mit einem Anteil von 0,8 Prozent und erdgasangetriebene Pkw (82.198/+1,8 %) mit einem Anteil von 0,2 Prozent registriert. Der Bestand an wasserstoffbetriebenen Pkw stiegen von 374 auf 507 (+35,6 %) an.

Unterteilt nach Abgasnormen sind mit dem Stichtag 1.1.2020 rund 15,4 Millionen (+24,5 %) Pkw mit EU 6 auf deutschen Straßen unterwegs. Davon erfüllen 89.019 Euro 6d und 3.526.861 Euro 6 d-Temp. Fahrzeuge mit EU 5 und EU 4 gingen um 3,6 Prozent beziehungsweise 7,4 Prozent auf einen Anteil von 25,8 respektive 25,9 Prozent zurück. Das durchschnittliche Alter der zugelassenen Pkw beträgt 9,6 Jahr, ein Jahr zuvor waren es noch 9,1 Jahre. Fahrzeuge, die mehr als 30 Jahre alt sind, erfreuen sich als Oldtimer wachsender Beliebtheit. Insgesamt sind davon auf deutschen Starßen 857.039 Modelle unterwegs. Rund 100.000 mehr als noch 2019 – ein Plus von 13,3 Prozent.

Nur ein Drittel weibliche Halter

42,5 Millionen (89,0 %) der Pkw waren auf Privat-Personen (darunter 34,2 % weibliche Halter) zugelassen. Die Anzahl der gewerblichen Halter stieg um +3,2 Prozent auf 11,0 Prozent. Der Kfz-Handel konnte einen Zuwachs von +2,5 Prozent auf 480.243 Einheiten aufweisen. Für die Kfz-Vermietung waren 278.547 Fahrzeuge zugelassen. Hier belief sich der Anstieg auf +8,9 Prozent. Am 1.1. 2020 waren 595.046 Oldtimer (Kfz und Kfz-Anhänger (+10,9 %)); darunter Pkw: 526.001/+10,8 Prozent mit und ohne Historienkennzeichen zugelassen. Außerdem waren 2.488.155 Saisonkennzeichen (+2,3 %) vergeben. 202.996 Kfz waren zum Stichtag mit einem E-Kennzeichen (+79,9 %) registriert.

Die meisten Kfz waren in den einwohnerstärksten Bundesländern Nordrhein-Westfalen mit knapp 12,1 Millionen (+1,6 %) zugelassen, gefolgt von Bayern mit rund 10,3 Millionen (+1,7 %) und Baden-Württemberg mit rund 8,2 Millionen (+1,6 %).