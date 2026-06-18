Ferrari-Knebel-Deal: Sammler müssen Luce kaufen

Wenn Ferrari ein besonders exklusives Modell auflegt, dann stehen betuchte Sammler in der Regel Schlange. Aber selbst unter diesen Wartenden wählt Ferrari oftmals noch ganz besondere Kunden aus, denn die Nachfrage übersteigt oftmals das Angebot. Offiziell gibt es solche Auswahlverfahren natürlich nicht, genauso wenig wie die immer wieder kolportierten schwarzen Listen mit Kunden die in Ungnade gefallen sind oder als kaufunwürdig angesehen werden.

Kundentreue mit Luce-Kauf beweisen Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg jetzt allerdings mit Bezug auf Insider berichtet, nutzt Ferrari das neu vorgestellte und viel kritisierte Elektro-Modell Luce allerdings als Loyalitätstest für reiche Kunden. Der Autobauer habe in seinem Sammler-Netzwerk die Botschaft vermittelt, dass der bevorzugte Zugang zu künftigen Sondermodellen wohl nur über den Kauf eines 550.000 Euro teuren Luce möglich sein wird.

Bloomberg hat nach eigenen Angaben mit Sammlern weltweit gesprochen. Die Rückmeldungen waren eindeutig. Ferrari habe dabei wohl klargestellt, dass man den Status als Top-Kunde nur behalte, wenn man auch einen Luce ordert. Potenziellen Neukunden wurde signalisiert, dass der Zugang zu einem künftigen Einzelstück zunächst vom Kauf des Luce oder günstigerer Einstiegsmodelle abhängen könne.

Das sagt Ferrari Ferrari erklärte gegenüber Bloomberg, dass das Unternehmen bei der Auswahl von Käufern für "stark nachgefragte Modelle wie limitierte Editionen" Kunden mit "langfristigen, starken Beziehungen" bevorzuge. "Bei der Auswahl der Kunden liegt der Schwerpunkt auf ihrer persönlichen Verbindung zum Modell und nicht darauf, ob sich dadurch ihr Kundenranking verbessert." Man lege Kunden aber nicht nahe ein Modell zu kaufen, nur um dem Unternehmen "zu gefallen".

Der Sportwagenbauer Ferrari setzt schon lange auf ein beschränktes Angebot als Kaufargument für seine Modelle. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, bleibt die Exklusivität erhalten.