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Frau im Wohnzimmer überfahren: Tesla kracht in Haus

Tesla kracht in Haus - Frau stirbt im Wohnzimmer
Jetzt prüft auch die NTSB die Autopilot-Behauptung

Ein Tesla Model 3 schießt in Katy bei Houston in ein Wohnhaus und tötet eine 76‑jährige Frau in ihrem Wohnzimmer. Der Fahrer sagt, er habe ein Assistenzsystem genutzt – jetzt steigen NHTSA und NTSB in die Untersuchung ein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.07.2026
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Tesla Model 3 kracht in Haus in Texas
Foto: Harris County Constable's Office Precinct 5

Am 19. Juni gegen 20 Uhr (Ortszeit) verlässt ein Tesla Model 3 in Katy, einem Vorort von Houston, die Fahrbahn und prallt in ein mit einer Ziegelstein-Optik versehenes Wohnhaus. Das Auto überfährt Martha Avila (76) in ihrem Wohnzimmer, sie stirbt später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Der Harris County Sheriff’s Office nennt den Fahrer nüchtern und führt den Fall als laufende Untersuchung.

Die zentrale Behauptung: Assistenzsystem aktiv?

Der Fahrer sagt laut Sheriff’s Office, er habe zum Unfallzeitpunkt Teslas automatisiertes Fahrassistenzsystem namens Autopilot genutzt. Diese Aussage belegt bisher kein öffentliches Behördenprotokoll mit Systemstatus aus Fahrzeugdaten. Genau hier setzen die Ermittlungen jetzt an.

Jetzt ermitteln zwei US-Behörden: NHTSA und NTSB

Die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA startet eine "Special Crash Investigation" und nimmt den Fall damit formal in ein besonders enges Prüfprogramm. Zusätzlich eröffnet die NTSB eine eigene Untersuchung und arbeitet mit dem Sheriff’s Office zusammen. Die NTSB kündigt an, sie prüfe unter anderem, ob der Fahrer aufmerksam war, sein Fahrverhalten und die Leistung des automatisierten Systems.

Welche Daten jetzt zählen

Ermittler ziehen typischerweise mehrere Quellen zusammen:

  • Event Data Recorder/Unfalldatenspeicher und weitere Fahrzeug-Logs (Tempo, Pedalstellung, Bremsen, Lenkwinkel, Systemstatus)
  • Videoaufnahmen (eine Kamera am Haus hat den heranrasenden Tesla gefilmt) zur Rekonstruktion von Geschwindigkeit und Fahrweg
  • Spuren am Unfallort (Bremsspuren, Einschlagwinkel, Abflug von der Fahrbahn)
  • Aussagen von Fahrer und Zeugen, plus medizinische/forensische Befunde
Tesla Model 3 kracht in Haus in Texas
Harris County Constable's Office Precinct 5

Das Tesla Model 3 hat die Häuserwand durchschlagen in im Wohnzimmer eine 76-jährige Frau überfahren. Die Polizeifotos stammen zwar aus den Nachtstunden, der Unfall fand aber tagsüber statt.

Tesla widerspricht Autopilot-These

Teslas KI-Chef Ashok Elluswamy schrieb auf X, das Fahrerassistenzsystem habe zum Zeitpunkt des Crashes nicht eingegriffen beziehungsweise sei nicht aktiv gewesen. Diese Darstellung basiert auf Tesla-internen Auswertungen; unabhängige Stellen verifizieren sie jetzt im Rahmen der laufenden Untersuchungen. Tesla beantwortete Medienanfragen zum NTSB-Vorgehen laut Bericht zunächst nicht.

NHTSA vs. NTSB: Die AufgabenverteilungNHTSA (National Highway Traffic Safety Administration): Diese Regulierungsbehörde gehört zum US-Verkehrsministerium, setzt Sicherheitsstandards für Fahrzeuge durch und kann bindende Rückrufe oder Strafen gegen Hersteller wie Tesla verhängen.

NTSB (National Transportation Safety Board): Dies ist eine völlig unabhängige Bundesbehörde, die schwere Transportunfälle (Luftfahrt, Bahn, Straße) untersucht, um deren Ursachen zu klären.

Der Hauptunterschied: Während die NHTSA als Gesetzgeber und Kontrollorgan Gesetze erlässt und reguliert, besitzt das NTSB keine regulatorische Macht.

Die Zusammenarbeit: Das NTSB gibt nach Untersuchungen lediglich Sicherheitsbepreisungen und Empfehlungen ab, die von der NHTSA dann in verbindliche Vorschriften umgesetzt werden können.

Warum der Fall Aufmerksamkeit bekommt

Das Video vom Crash verbreitet sich schnell, weil es den Aufprall direkt zeigt und Fragen zur Fahrzeugkontrolle aufwirft. Gleichzeitig stehen Teslas Systeme "Autopilot" und "Full Self-Driving" seit Jahren im Fokus von Klagen und Untersuchungen, weil Nutzer ihre Fähigkeiten unterschiedlich interpretieren und Behörden reale Unfälle auswerten. Der aktuelle Fall liefert nun eine neue, behördlich begleitete Datenlage – mit potenziell klaren Antworten zu Mensch und Technik in den letzten Sekunden vor dem Einschlag.

Tesla Model 3 kracht in Haus in Texas
Harris County Constable's Office Precinct 5

Der Unfallort ist ein Trümmerfeld - Sicherheitskräfte mussten die Wohnzimmerdecke mit provisorischen Stützpfeilern sichern.

Wie es weitergeht: Zeitplan der NTSB

Die NTSB stellt einen vorläufigen Bericht innerhalb von 30 Tagen auf ihrer Website in Aussicht. Den Abschlussbericht mit wahrscheinlicher Ursache und möglichen Sicherheitsempfehlungen plant die Behörde typischerweise in 12 bis 24 Monaten. Parallel laufen die Ermittlungen des Sheriff’s Office und die NHTSA-Unfallanalyse weiter. Der Unfallfahrer kann sich ohnehin nicht auf das Autopilot-System oder den FSD berufen – er hat auch nach US-Recht permanent aufmerksam zu sein und muss bei Bedarf die volle Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen.

Fazit

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