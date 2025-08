"Fremantle Highway": Brand-BMW dürfen nicht verkauft werden

Die juristische Auseinandersetzung um 260 Fahrzeuge von der "Fremantle Highway" ist abhängig einer Berufungsinstanz entschieden. Das Bezirksgericht Den Haag hat am 1. August 2025 das vorläufige Urteil vom 15. Juli 2024 bestätigt. Die BMW-Neuwagen, die nach dem Brand des Autotransporters geborgen worden waren, dürfen nicht verkauft werden – weder innerhalb der EU noch außerhalb.

Das Verfahren wurde auf Betreiben des Rotterdamer Händlerkonsortiums in der Hauptsache neu aufgerollt. Ziel war es, das Verkaufsverbot aufheben zu lassen. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht und bekräftigte seine ursprüngliche Einschätzung.

Dennoch wertete das Gericht die Gefahr verdeckter Schäden als nicht ausgeräumt. Besonders die Einwirkungen durch Ruß, Hitze und Salzwasser könnten, so die Begründung, "wesentliche sicherheitsrelevante Systeme betroffen" haben. Die Richter betonten zudem, dass die Fahrzeuge nicht mit Zustimmung des Herstellers für den europäischen Markt bestimmt waren.

Fahrzeuge müssen zurückgegeben werden

In der Urteilsbegründung heißt es: "Das Inverkehrbringen dieser Fahrzeuge – auch außerhalb der EU – steht im Widerspruch zum berechtigten Interesse des Markeninhabers an Qualität, Sicherheit und Markenimage." Die Fahrzeuge seien ausschließlich für den asiatischen Markt vorgesehen gewesen und nie offiziell in den europäischen Handel gelangt.