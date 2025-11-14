Frist läuft bald ab: So machen Sie 50 bis 120 Euro mit der THG-Quote 2025

E-Auto fahren ist nicht nur umweltfreundlich, sondern kann auch ein bisschen Geld bringen. Die sogenannte THG-Quote, die seit 2022 auch Elektroautobesitzer nutzen können, ermöglicht es, die eingesparten CO₂-Emissionen zu verkaufen und so eine Prämie zu kassieren. Doch wer die 2025er Quote noch einreichen möchte, muss sich beeilen – die Frist läuft am Samstag, dem 15. November 2025 ab.

Die THG-Quote: Was ist das eigentlich? Die Treibhausgas-Minderungsquote (THG-Quote) gibt es bereits seit 2015. Sie soll helfen, die CO₂-Emissionen in der Wirtschaft zu reduzieren. Für Elektrofahrzeuge bedeutet das: Die Eigentümer können die Emissionen, die ihre umweltfreundlichen Antriebe einsparen, als "Verschmutzungsrechte" verkaufen.

Wieviel Geld kann ich mit der THG-Quote verdienen? Im Jahr 2025 winkt den Besitzern von Elektroautos eine Prämie zwischen 50 und 120 Euro – je nach Anbieter und Rahmenbedingungen. Für besonders große Elektrofahrzeuge wie Busse gibt es sogar mehrere tausend Euro. Aber Achtung: Wer die Frist verpasst, muss bis 2026 warten.

Wie funktioniert die Anmeldung? Die Anmeldung erfolgt nicht direkt beim Umweltbundesamt, sondern über sogenannte Vermittler. Automobilclubs, Energieversorger, Versicherungen und spezialisierte Anbieter übernehmen den Verkauf der Quoten und kassieren dafür einen Anteil der Erlöse. Die Anmeldung ist kostenlos. Wer die Frist wahren möchte, muss ein Foto seines Fahrzeugbriefs (Zulassungsbescheinigung Teil 1) an den Vermittler senden. Bei den Vermittlern gibt es teils unterschiedliche Fristen, also unbedingt vorher nachfragen, ob der Antrag bis Samstag eingereicht sein muss.

Thomas Starck Wer ein Elektroauto hat (im Bild ein Tesla Model Y), kann jährlich von der THG-Quote profitieren.

Warum die THG-Quote nicht verpassen? Einmal im Jahr bietet sich E-Auto-Besitzern die Chance, durch die THG-Quote von den CO₂-Einsparungen zu profitieren. Wer diesen Bonus nicht nutzt, verschenkt bares Geld. Die THG-Quoten sinken aktuell zwar, aber selbst mit den jetzt niedrigen Auszahlungen lohnt es sich immer noch – ein schneller Antrag bringt zumindest Geld, das man sonst nicht hätte.