Gebrauchtwagen: E-Auto-Boom wegen hoher Spritpreise?

Die Online-Plattform Mobile.de kann diese These mit Zahlen untermauern. Im Gespräch mit dem Handelsblatt bestätigt ein Sprecher der Plattform, dass sich die Suchanfragen nach E-Autos auf Mobile.de seit Monatsbeginn fast verdreifacht haben. "Gleichzeitig erhalten Autohändler 66 Prozent mehr Anfragen nach gebrauchten Stromern als noch im Februar”, so der Sprecher.

Der Trend beschränkt sich nicht nur auf Deutschland. Auch in anderen europäischen Märkten wächst laut Handelsblatt das Interesse an Elektroautos. Plattformbetreiber berichten von steigenden Suchanfragen unter anderem in Frankreich, Portugal und Polen. Damit zeigt sich, dass die Entwicklung Teil eines breiteren europäischen Trends ist.

Als zentraler Treiber gelten, wie schon angedeutet, die gestiegenen Kraftstoffpreise. Laut Branchenvertretern führt das hohe Preisniveau an den Tankstellen dazu, dass sich mehr Menschen aktiv nach kostengünstigeren Alternativen umsehen. Auch internationale Beobachter sehen einen direkten Zusammenhang zwischen steigenden Spritpreisen und wachsendem Interesse an elektrischen Antrieben, wie Euronews berichtet.

Warum vor allem gebrauchte E-Autos profitieren Auffällig ist, dass vorrangig der Gebrauchtwagenmarkt von dieser Entwicklung profitiert. Während neue Elektroautos häufig mit längeren Lieferzeiten verbunden sind, sind gebrauchte Modelle sofort verfügbar. Zudem bieten sie einen vergleichsweise günstigen Einstieg in die Elektromobilität. Diese Kombination macht sie für viele Käufer derzeit besonders attraktiv.

Dabei war der Markt für gebrauchte Elektroautos lange Zeit schwierig. Viele Interessenten zögerten wegen begrenzter Reichweiten, Unsicherheiten über die Lebensdauer der Batterie und des schnellen technischen Fortschritts. Inzwischen hat sich die Situation jedoch verändert. Die Technik gilt als ausgereifter, und mit zunehmender Verbreitung liegen mehr Erfahrungswerte vor.

Trotz der aktuell steigenden Nachfrage bleibt die weitere Entwicklung unsicher. Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft warnt im Gespräch mit dem Handelsblatt vor voreiliger Zuversicht in Deutschland. Der Trend beruht auf den aktuell hohen Spritpreisen. Sollte sich die Lage an den Tankstellen entspannen, könne auch das Interesse an Elektroautos wieder nachlassen.