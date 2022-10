Geschlossene Zulassungsstellen Umweltbonus in Gefahr

Energie sparen ist in aller Munde. Raumtemperaturen werden heruntergeregelt, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Zahlreiche Behörden nutzen zudem auch den Jahreswechsel, um Energie zu sparen. Hier werden einfach die üblichen Schließzeiten verlängert. Zahlreiche Landratsämter haben bereits angekündigt, von den Weihnachtstagen bis ins neue Jahr hinein nicht zu arbeiten. Das betrifft in vielen Fällen auch die an die Landratsämter angeschlossenen Kfz-Zulassungsstellen.

PHEV-Zulassung muss bis Jahresende erfolgen

Gerade vor dem Auslaufen der Förderung von Plug-in-Hybrid-Modellen zum 1. Januar 2023 können die vier fehlenden Tage zwischen den Jahren für manchen Neuwagenkäufer zu einem echten Problem werden, denn der Anspruch auf den Umweltbonus in Höhe von bis zu 4.500 Euro besteht nur, wenn das PHEV-Modell vor Ende der Frist zugelassen wird.

Wer in den kommenden Wochen die Auslieferung seines Plug-in-Hybrid-Modells erwartet, sollte sich über die Öffnungszeiten der für ihn zuständigen Zulassungsstellen (auch eventuell vorhandene Außenstellen) informieren. Wer den Gang zum Amt nicht selbst vornehmen möchte oder einfach keinen Termin bekommt, kann auch in vielen Fällen seinen Händler oder einen Zulassungsdienst beauftragen. Die kommen zwar in der Regel schneller an einen Termin für die Zulassung, sind aber auch auf eine geöffnete Zulassungsstelle angewiesen. Hinzu kommt, dass Zulassungsdienste eine gewisse Vorlaufzeit benötigen, um alle zur Zulassung notwendigen Unterlagen zu sammeln.

Keine echte Zulassungsalternative bietet die eigentlich seit Oktober 2019 eingeführte Online-Zulassung "i-Kfz". Hier fehlt es vielfach bei den Behörden an der entsprechenden Softwareausstattung oder der passenden IT-Anbindung. Zudem ist das Online-System ziemlich komplex, sodass nicht jeder, der ein Fahrzeug an-, ab- oder ummelden möchte, alle Voraussetzungen erfüllt.

Umfrage Kfz-Zulassung: Wie sieht es in Ihrer Stadt aus? 164 Mal abgestimmt Klappt am gleichen Tag Dauert 2 Tage Dauert 3 Tage Dauert 4 Tage Dauert mehr als 5 Tage mehr lesen

Fazit

Zahlreiche Behörden nutzen den Jahreswechsel für verlängerte Schließzeiten um Energie zu sparen. Das betrifft teilweise auch die Kfz-Zulassungsstellen. Wer aktuell auf seinen Plug-in-Hybrid-Neuwagen wartet, dürfte darüber nicht erfreut sein. Um den Umweltbonus noch zu erhalten, muss das Auto noch vor dem 1. Januar 2023 zugelassen werden. Dabei könnte unter Umständen jeder Tag zählen. Geschlossene Zulassungsstellen sind da wenig hilfreich.