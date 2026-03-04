AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Hohe Spritpreise: Wann lohnt sich der Umweg zur günstigen Tankstelle?

Hohe Spritpreise
Wann lohnt sich der Umweg zur günstigen Tankstelle?

Die Kraftstoffpreise liegen vielerorts wieder nahe an oder über der Zwei-Euro-Marke. Viele Autofahrer checken die Preise über unsere "mehr-Tanken"-App. Aber lohnt sich der Umweg zu günstigeren Tankstelle wirklich? Wir haben es ausgerechnet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.03.2026
Tankstelle Preis
Foto: Stadtratte via Getty Images

Ob sich der Umweg zur günstigeren Tanke tatsächlich lohnt, lässt sich jedoch nicht allein am Literpreis festmachen. Entscheidend sind drei Faktoren. Der Preisunterschied pro Liter, die Menge Kraftstoff, die tatsächlich getankt wird, und der Verbrauch des Fahrzeugs.

Wie sich der sinnvolle Umweg berechnen lässt

Die Rechnung dahinter ist vergleichsweise einfach. Zunächst wird ermittelt, wie viel Geld der niedrigere Literpreis bei der geplanten Tankmenge spart. Anschließend wird berechnet, welche zusätzlichen Kraftstoffkosten durch den Umweg entstehen. Die Kosten pro Kilometer ergeben sich aus Verbrauch und Kraftstoffpreis. Ein Fahrzeug mit sieben Litern Verbrauch pro 100 Kilometer verursacht bei einem Preis von 2,00 Euro pro Liter rund 0,14 Euro Kraftstoffkosten pro Kilometer. Allerdings sind die weiteren Autokosten hier nicht mit erfasst.

Teilt man die mögliche Ersparnis durch diese Kosten pro Kilometer, ergibt sich die Strecke, die der Preisvorteil maximal ausgleichen kann. Bleibt der Umweg darunter, entsteht rechnerisch eine Ersparnis.

Beispielrechnung mit typischen Werten

Angenommen wird ein Preisunterschied von zehn Cent pro Liter und eine Tankmenge von 50 Litern. Die Ersparnis beträgt in diesem Fall fünf Euro. Ein Fahrzeug mit sieben Litern Verbrauch pro 100 Kilometer verursacht bei einem Literpreis von 2,00 Euro rund 0,14 Euro Kraftstoffkosten pro Kilometer. Die Ersparnis von fünf Euro entspricht damit einer maximalen Zusatzstrecke von rund 36 Kilometern.

Grafik Spritpreis-Umweg
Wittich

Wichtig ist dabei, dass dieser Wert bereits Hin- und Rückweg umfasst. Wer zehn Kilometer zur günstigeren Tankstelle fährt, legt insgesamt 20 Kilometer zusätzlichen Weg zurück. Liegt die günstigere Tankstelle nur etwas abseits einer ohnehin geplanten Route, ist der Spareffekt höher.

Wie Preisunterschied und Verbrauch den Umweg verändern

Je größer der Preisunterschied und je mehr Liter tatsächlich getankt werden, desto stärker wirkt sich der günstigere Literpreis aus. Dadurch wächst auch die Strecke, die sich rechnerisch noch lohnt. Umgekehrt reduziert ein höherer Verbrauch den wirtschaftlich sinnvollen Umweg. Fahrzeuge mit neun Litern pro 100 Kilometer verbrauchen auf dem zusätzlichen Weg deutlich mehr Kraftstoff als ein sparsamer Kleinwagen.

Die Übersicht zeigt, dass sich kleine Preisunterschiede meist nur bei sehr kurzen Umwegen rechnen. Erst bei größeren Differenzen wächst der Radius, innerhalb dessen der Weg zur günstigeren Tankstelle wirtschaftlich sinnvoll sein kann.

Eine aktuelle Übersicht der Kraftstoff-Preise bietet die kostenlose Spritpreis-App "mehr Tanken", die im Google Play Store herunterladen oder im Apple App Store herunterladen verfügbar ist. Die Anwendung zeigt aktuelle Spritpreise, Preisprognosen und günstige Tankstellen in der Umgebung an. Außerdem lassen sich dort auch Ladepunkte für Elektroautos sowie die jeweiligen Ladetarife abrufen.

