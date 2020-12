Honda löst Rückrufwelle in den USA aus 1,44 Millionen Fahrzeuge betroffen

Honda hat es aktuell in den USA nicht leicht. Gleich vier separate Rückrufaktionen mit 1.435.885 betroffenen Fahrzeugen sorgen für Aufsehen – wobei sich zwei Rückrufaktionen mit dem selben Problem befassen. Sie behandeln ein mögliches Brechen der Antriebswelle bei den Honda-Modellen Accord (2013 – 2015), Civic Hybrid (2012), Fit (2007 – 2014) und den Acura Modellen ILX (2013 – 2015) sowie ILX Hybrid von 2013. Insgesamt sind allein von diesen beiden Rückrufen 430.000 Fahrzeuge in den USA betroffen. Die Fall-Nummern der NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) lauten 20V-769 und 20V-770.

Die erste Lösung war unzureichend

268.652 Fahrzeuge des Typs Honda CR-V von 2002 bis 2006 dürfen wegen des Rückrufs mit der Fallnummer 20V-768 in die Werkstatt. Bei Feuchtigkeitseintritt in die Elektronik der elektrischen Fensterheber können Brände entstehen. Und das ist besonders ärgerlich, da genau dieser Rückruf bereits eine eigene Historie aufweist, die ihren Anfang am 4. Oktober 2012 nahm. An dem Tag reichte der japanische Automobilhersteller einen Fehlerinformationsbericht bei der NHTSA ein, der dort unter der Nummer 12V-468 bekannt ist.

Der erste Rückruf des CR-V war unzureichend durchgeführt.

Hondas damalige Butylband-Lösung hat ganz offenbar nicht lang gehalten. In der Rückruf-Dokumentation der NHTSA ist der Begriff "unzureichend" zu lesen. Das Resultat: Die Fahrzeugbesitzer müssen für mindestens eine Stunde in die Werkstatt, um die Schalttafel komplett wechseln zu lassen. Und das ist auch gut so. Denn bis Ende November 2020 gab es in diesem Zusammenhang bereits 16 Brände und 87 thermische Ereignisse – bislang ohne bekannte Verletzungen.

Softwareprobleme bei 737.233 Fahrzeugen

Den größten Rückruf hat Honda seiner Body Control Module-Software zu verdanken. Im Rahmen der Fall-Nummer 20V-771 müssen 737.233 Fahrzeuge der Honda Modelle Accord (2018 – 2020), Accord Hybrid (2018 – 2020) und Insight (2019 – 2020) zur Vorstellung in eine Werkstatt. Der Software-Fehler kann zu einer fehlerhaften Kommunikation zwischen dem Hauptcomputer und unterschiedlichen Komponenten wie den Scheibenwischern, der Rückfahrkamera, dem Enteiser, den Beleuchtungseinheiten und den elektrischen Fensterhebern führen.

Fazit

Gleich vier separat von der NHTSA geführte Rückrufaktionen sorgen bei Honda-Besitzern in den USA aktuell für Kopfschmerzen. Aktuell sind keine Fälle von betroffenen Fahrzeugen in Deutschland bekannt.